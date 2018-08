Bienal do Livro de SP — Dicas de programação para o segundo fim de semana

A 25.ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo termina no próximo domingo, 12 de agosto. São 190 expositores, 310 convidados do Brasil e de fora em 1,5 mil horas de programação desde a última sexta, 3.

Separei algumas dicas de programação cultural da Bienal para o segundo fim de semana (de quinta, 9, a domingo, 12).

9/8 — Quinta-feira

16h, na Arena Cultural — Hélio de La Peña, Hubert Aranha, Beto Silva, Marcelo Madureira e Claudio Manoel na mesa Brasil do Casseta!

17h, no Salão de Ideias — Walnice Nogueira Galvão e Celso Lafer sobre os 100 anos do nascimento de Antônio Cândido

18h, no BiblioSesc Praça de Histórias — Mário Rodrigues, Sérgio Vaz e Celso Unzelte falam sobre literatura e futebol.

10/8 — Sexta-feira

11h, no Salão de Ideias — Ligia Ferreira e Bianca Santana falam sobre 130 anos de abolição da escravatura

13h30, na Arena Cultural — Babi Dewet, Carol Christo, Melina Souza, Pam Gonçalves e Maurício de Sousa conversam sobre a Turma da Mônica Jovem

14h, no BiblioSesc Praça da Palavra — Marcelo D’ Salete fala sobre o ofício do quadrinista

17h, no Espaço do Saber Microsoft — A Mauricio de Sousa Produções vai anunciar uma parceria inédita com a Panini e outra editora, com a presença do autor

20h, no BiblioSesc Praça da Palavra — Bate-papo com Elisa Lucinda

11/8 — Sábado

11h, no Espaço Cordel e Repente — Rafael Amadeu e Lucrécia Leite falam sobre fados e cantigas de Portugal

15h, no Salão de Ideias — Francisco Alambert e Renata Pallottini falam sobre arte e censura

16h, na Arena Cultural — Bate papo com Fernanda Montenegro

18h, no Espaço Papo de Mercado — Bernardo Gurbanov, Alexandre Martins Fontes, Gerson Ramos,

Bruno Mendes e Waldiney Azevedo dão dicas sobre como abrir uma livraria

18h30, na Arena Cultural — Bate papo com David Levithan

12/8 — Domingo

11h, no Espaço do Saber — Pierre Ruprecht apresenta o case da Biblioteca São Paulo

13h30, na Arena Cultural — Felipe Castilho, Leonel Caldela, André Vianco e Day Fernandes debatem literatura fantástica

15h, no BiblioSesc Praça de Histórias — Caco Ciocler e Marcelo Maluf dividem “histórias de avôs”

17h, no Salão de Ideias — Maria Rita Khel e Giselle Beiguelman conversam sobre construção e desconstrução da memória

19h, no Espaço Cordel e Repente — Show de encerramento com Socorro Lira e Júlio Caldas

Bienal Internacional do Livro de São Paulo

03 a 12 de agosto de 2018

Pavilhão de Exposições do Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Santana / 02012-021 São Paulo – SP

Como chegar na Bienal do Livro de SP

Transporte Público. Para auxiliar o acesso ao Pavilhão de Exposições do Anhembi, o evento sugere as linhas de transporte público que atendem o local e os seus arredores:

Rua Santa Eulália / Rua Paineira do Campo / Praça Campos de Bagatelle

106A/10 – Metro Santana / Itaim Bibi

175T/10 – Metrô Santana / Metrô Jabaquara

178A/10 – Metrô Santana / Lapa

701U/10 – Jaçanã / Butantã/USP

1177/10 – Term. A.E. Carvalho / Estação da Luz

Av. Olavo Fontoura

278A/10 – Penha / CEASA

9717/10 – Jd. Almanara / Santana

9701/10 – Hospital Cachoeirinha / Metrô Santana

Utilize o site da SPTrans (www.sptrans.com.br) ou a central de atendimento (156) para confirmar as linhas indicadas antes de sair de casa, possíveis alterações em itinerários podem ocorrer com o tempo.

Transporte Gratuito. Para os visitantes que utilizarem o metrô, além da facilidade e rapidez, haverá transporte gratuito à disposição.

Os ônibus circularão com ida e volta ao Parque Anhembi a partir da estação PORTUGUESA-TIETÊ do Metrô (Linha Norte-Sul) durante todos os dias do evento.

Estacionamentos

Estacionamento Pavilhão

Automóvel / Vans: R$40,00

Motos: R$30,00

Ônibus / Micro-ônibus: R$70,00

* Os preços acima estão sujeito a alteração e não são de responsabilidade da Reed Exhibitions Alcantara Machado.

Ingressos

