Um Livro Por Semana: Viver o sonho (A Casa do Califa, de Tahir Shah)

Um livro para matar a saudade de viajar, sentir outros cheiros, ouvir outros sons, ver outras cores, lidar com outros djinns. A Casa do Califa (354 págs.; R$ 56), publicado no Brasil em 2008 pela Roça Nova, narra o primeiro ano em que o escritor inglês Tahir Shah viveu em Casablanca.

O Marrocos era o mítico lugar de suas memórias de infância, para onde seu pai, de origem afegã, levava a família de férias, já que não podia apresentar seu país, sempre em guerra, às crianças. Casablanca não era uma escolha óbvia quando ele decidiu trocar um apertado apartamento na cinzenta Londres por uma casa de respeito, com espaço, quintal, árvores, luz. Mas foi seu destino.

Tahir comprou uma bela casa abandonada em uma favela, mesmo ouvindo que no Marrocos uma casa vazia era um convite para ‘os malignos’. Mesmo depois de um homem-bomba explodir perto dele assim que assinou o contrato. E a transformou em lar para sua família. É essa aventura que acompanhamos.

Fazia tempo que eu procurava uma história mais solar para a coluna, que tem vindo pesada como todo o resto. Lembrei esta semana desse livro que deixei num trem que tinha, se não me falha a memória, Casablanca como destino.

BABEL

Romance de estreia

Um homem deixar tudo para trás na cidade e faz uma viagem de trem em direção ao campo com sua companheira que não queria estar ali. Enquanto se entendem com o espaço, com a terra, eles vão se relacionando com figuras da nova vida. Esse é o enredo de Horta, romance de estreia Henrique Barreto, que a Incompleta lança este mês com ilustrações de Ariel Spadari.

Filhos, filhos

Você Tem Filhos? Como as Mulheres Vivem Quando a Resposta é Não, da psicóloga Kate Kaufmann, começa a chegar às livrarias, pela LeYa, no fim de abril. Na obra, estão relatos pessoais e estatísticas acerca da vida de mulheres sem filhos.

Histórias e reflexões

A Planeta lança, no começo do segundo semestre, Amor à Maneira de Deus. Escrita em primeira pessoa pelo padre Júlio Lancellotti, a obra apresenta reflexões e histórias marcantes do religioso, como os trabalhos que realiza com crianças e com a população em situação de rua,