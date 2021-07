Um Livro Por Semana: Viver entre livros em Paris (‘Um Livro Por Dia’)

Um repórter policial começa a receber ameaças, decide vender tudo no Canadá e vai passar uma temporada em Paris. Quer pensar na vida, descobrir o que quer de fato fazer dela. O dinheiro já estava chegando ao fim quando, num dia chuvoso, ele descobriu por acaso a livraria Shakespeare and Company e aceitou o convite para tomar um chá. Ali, ouviu que a livraria aceitava hospedar escritores desde que eles se comprometessem a ler um livro por dia e ajudassem um pouco no dia a dia.

Jeremy Mercer viveu num dos pontos turísticos literários mais famosos do mundo de janeiro a junho de 2000, leu demais – inclusive os livros que o proprietário George Whitman mandava –, e da experiência nasceu Um Livro Por Dia, publicado pela Casa da Palavra em 2007 e hoje só encontrado em sebos. É a história da livraria e um resgate dessa sua vivência entre estantes, leitores e turistas. Um livro recheado de personagens excêntricos que circulavam pelo local, aventura, boemia, humor e, claro, livros.

+

BABEL

Mulheres de Shakespeare

Nara Vidal prepara Shakespearianas: As Mulheres de Shakespeare. Previsto pela Relicário para 2022, o livro, ilustrado e com pesquisa, entrevistas e curiosidades, pretende apresentar obras e 15 personagens femininas de Shakespeare. Para a autora, que vive na terra do bardo, Cleópatra, Ofélia, Desdêmona, Julieta e Lady Macbeth são personagens sagazes, com riqueza de detalhes que impressiona e seduz o leitor.

Comunicação e empatia

Comunicação Não Violenta: Técnicas Para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, obra de Marshall B. Rosenberg com mais de 500 mil cópias vendidas aqui, ganha reedição da Ágora e capítulo sobre mediação de conflitos.

Comédia romântica

A Faro adquiriu os direitos de The Unhoneymooners, romance de Cristina Lauren que vai virar filme. Só duas pessoas não pegaram uma intoxicação alimentar em um casamento. Eles se odeiam, e vão juntos para a lua de mel no lugar dos noivos.