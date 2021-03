Um Livro Por Semana: Viagem ao país dos sonhos (Os Sonhos de Helena, de Eduardo Galeano)

Um pouco de sonho para esses dias em que a realidade nos deprime. Eduardo Galeano (1940-2015) dizia que não sonhava. Sua mulher sonhava, e ele se encantava com as histórias que ouvia no café da manhã. Alguns desses sonhos viraram pequenas narrativas que ele publicou em livros entre 1982 e 2008. Agora, elas chegam ao leitor brasileiro em um volume único, Os Sonhos de Helena (Livros da Raposa Vermelha; 64 págs.; R$ 49,90), com ilustrações de Isidro Ferrer e um texto inédito: Casa Que Viaja. Nele, o casal tem que deixar a casa às pressas e, quando ele se dá conta, a mulher tem um barbante na mão, e puxa a casa para junto deles.

Em suas noites, Helena viajou ao país dos sonhos, encontrou poetas que procuravam palavras em frascos de cristal, virou uma bolinha de carne, reencontrou Cortázar ressuscitado como um anão e dizendo que estar morto era chato, virou um avião, dançou em uma caixinha de música, ajudou sua avó imigrante a ver, com 4 anos, Buenos Aires pela primeira vez. É bonito.

+ BABEL

Cinema

A Zazie Edições, dirigida por Laura Erber, lança este ano a coleção Pequena Biblioteca de Cinema. A edição ficará a cargo de Maria de Andrade e a estreia será com um volume de escritos de Maiakovski. Estão previstos ainda um livro de ensaios sobre Dziga Vertov e um estudo sobre roteiros de Hollywood não filmados. Os livros da Zazie ficam disponíveis em sistema de Open Access.

Não ficção

A Nós é a nova editora da The School of Life no Brasil e os primeiros dois títulos da parceria são Autoconhecimento e Pequenos Prazeres. No prelo, também: Ansiedade, Confiança, Quem Sou Eu?, Grandes Ideias Para Mentes Curiosas, O Sentido da Vida, Como Encontrar o Amor e Como Viajar.

Ficção sobre a pandemia

Publicados na coleção Pela Janela de Casa, da Planeta, em 2020, os contos Pela Janela (Raquel Segal), Dono do Tempo (Bruno Fontes) e O Cuidador de Pássaros (Matheus Rocha) serão lançados em espanhol esta semana pela Editorial Planeta México.