Um Livro Por Semana: Vazio Absurdo (‘Uma Tristeza Infinita’, de Antônio Xerxenesky)

Anos 1950. Em uma clínica psiquiátrica situada num vilarejo isolado da Suíça, ex-combatentes e civis, homens e mulheres esperam, em silêncio ou aos gritos, a cura para a sua dor. Não são loucos, como Nicolas corrige sua mulher em uma conversa. São, ele diz, pessoas normais que viveram coisas demais.

Nicolas é o protagonista de Uma Tristeza Infinita (Companhia das Letras), novo romance de Antônio Xerxenesky. Um psiquiatra francês adepto da psicanálise e que tenta compreender as raízes e os efeitos da melancolia, que acomete parte de seus pacientes e a si – e curá-la. Mas, ao mesmo tempo que defende o poder da fala no tratamento, ele se fecha.

Os limites da sanidade são testados. O passado ressurge aqui e ali enquanto ele reflete sobre sua tristeza. A família. A guerra. O trauma. A culpa histórica – de que lado você estava?, como seguir adiante sabendo que apoiou o horror?, como seguir adiante tendo se omitido? Uma reflexão sobre a profunda tristeza que nasce disso tudo, ou de um vazio que é de cada um.

No Irã

Longe das Aldeias, romance de Robertson Frizero que foi finalista do Prêmio São Paulo e Livro do Ano no Prêmio AGES, será publicado em persa. É a primeira obra da Dublinense que vai ganhar tradução para o idioma. O livro conta a saga de um adolescente que, diante da senilidade da mãe e da tia que reluta em recordar o passado, tenta reconstruir a jornada da família refugiada de guerra e entender a própria história, sobretudo a ausência da figura paterna.

*

No ano passado, o romance foi publicado em árabe, pela Takween – e foi essa edição que chamou, agora, a atenção da Kazeh Publishing House.

*

Longe das Aldeias chega às livrarias iranianas em 2022, quando também será relançado aqui.

A língua e os bichos

Com ilustrações de Daniel Kondo e texto da arquiteta Adriana Fernandes, A Vaca Foi Pro Brejo, livro infantil que a V&R lança este mês, brinca com expressões populares brasileiras que envolvem animais.