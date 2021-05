Um Livro Por Semana: Um pouco de poesia (Poemas de Pablo Neruda Para Jovens)

O livro se chama Poemas de Pablo Neruda Para Jovens, mas como não existe idade para ler Pablo Neruda nem para gostar de livros bem ilustrados, a dica de hoje é esta coletânea publicada nos últimos dias pela Nova Fronteira com ilustrações de Odilon Moraes e tradução da poeta Marília Garcia.

São 20 poemas, divididos entre os temas o amor (e Esta noite posso te escrever os versos mais tristes abre a seleção), as perguntas (como Para onde vão as coisas do sonho? / Para o sonho dos outros?), a matéria (com suas odes ao mar, à terra e ao tomate), as coisas (com as odes à colher, às tesouras, ao piano e às meias), o povo e o poeta. Poemas selecionados de diversas obras publicadas pelo poeta chileno, entre 1924 e 1964, e também do Livro das Perguntas, lançado em 1974, um ano depois de sua morte.

Um trecho de Sua Risada: “Minha luta é árdua e volto/ com os olhos cansados / por ter visto algumas vezes / o mundo caduco, / mas, quando você dá sua risada, / ela me busca em toda a parte / e me abre todas / as portas da vida.”

+ BABEL

Reedição digital

A e-galáxia, que está empenhada em publicar a obra completa de Airton Paschoa, lança este mês Ver Navios (poesia) e Teoria e Prática do Arrivismo em Contos Maduros de Machado de Assis (crítica). E no 2º semestre: Sonetos em Prosa & Poemicos; Banho-Maria e A Vida dos Pinguins, todos de poesia.

História particular

Mãe e Pai, Me Contem a Minha História?, de Elma Van Vliet, sai pela Sextante esta semana, com espaço para registros em textos e fotos, da infância à adolescência.

Em busca da mãe e da verdade

Apresentada como uma promessa da fantasia para os próximos anos, a australiana Skye McKenna terá sua saga Hedgewitch publicada no Brasil pela Faro, que acaba de comprar os direitos dos cinco livros. É a história de uma menina de 12 anos que vive num internato desde que sua mãe desapareceu. Tudo se passa no Reino Unido e remonta a um tempo quando os Tudor reais entraram em combate com fadas. Nos dias atuais, pouco se fala sobre isso, mas crianças estão desaparecendo misteriosamente de lá.