Um Livro Por Semana: Ser Feminista (‘Má Feminista’, de Roxane Gay)

A americana de origem haitiana Roxane Gay ficou conhecida do grande público em 2014, quando lançou Má Feminista. O livro, que virou best-seller nos Estados Unidos, saiu dois anos depois aqui – e ganha este mês uma nova edição por outra editora, a Globo.

São 37 ensaios, nada teóricos, sobre gênero, raça, identidade, violência, feminismo, machismo, linguagem, filmes, seriados, músicas, etc. – sempre partindo da reflexão, sobre as mulheres e seus direitos, que ela faz com base, também, em sua própria história e sua descoberta do significa ser feminista. Ou má feminista, como ela se apresenta – porque, como diz, é imperfeita e humana. Porque, por exemplo, costuma responder que sua cor preferida é o preto quando adora o rosa. Ou porque sabe que a música que ouve descreve as mulheres de um jeito horroroso, mas não consegue evitar de dançar.

São ensaios políticos e bastante pessoais, íntimos e reveladores sobre feminismo, sim, mas também sobre esse mundo – e sobre empatia.

+ BABEL

Esquilos, capivaras e jabutis

Esquilos de Pavlov (2013), romance de estreia de Laura Erber, vai ser publicado na Romênia ainda em 2021 pela UVT, da Universidade de Timisoara. A tradução é de Fernando Klabin, conhecido aqui por suas traduções de Max Blecher, Mircea Cartarescu, Tatiana Tibuleac, Emil Cioran e Mircea Eliade, entre outros.

*

Tem mais: Laura está lançando, com Daniel Kondo, um infantil pela Leiturinha e em novembro sai outro para crianças, pela Biruta – O Método de Pepe Chevette, com ilustrações de Herbert Loureiro.

*

Outra novidade é que a Zazie Edições, idealizada por ela, vai começar a fazer livros impressos, comercializáveis – e isso vai ajudar a financiar os PDF’s open access da editora. Sai em dezembro, no novo formato, um livro de poemas de Chacal, com desenhos dela, inspirado nas visitas que ele fazia às capivaras do Jardim Botânico.

*

A Câmara Brasileira do Livro divulga no dia 9 de novembro os primeiros finalistas do Prêmio Jabuti. No dia 16, sai a segunda lista e a premiação será no dia 25, online.