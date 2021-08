Um Livro Por Semana: Sempre-viva (De Natura Florum, de Clarice Lispector)

Há 50 anos, Clarice Lispector publicou em sua coluna no Jornal do Brasil um texto chamado De Natura Florum. Em 1984, ele foi incluído em A Descoberta do Mundo com outras crônicas dela para o jornal carioca. E, no ano passado, centenário de nascimento de Clarice, a editora espanhola Nórdica Libros transformou essa crônica em um belo livro com ilustrações de Elena Odriozola. É essa edição que a Global acaba de lançar aqui. De Natura Florum tem 56 páginas e custa R$ 45.

Trata-se de algo como um herbário em prosa, com 24 verbetes que trazem o olhar da escritora sobre o processo de floração e os diferentes tipos de flores. Da introvertida violeta à formosa e antipática orquídea, passando pela perigosa dama-da-noite, pela sempre-viva, que é “uma sempre morta”, e pelo cravo, que “tem uma agressividade que vem de certa irritação”. O texto mais longo é para a rosa, e a amiga Marina Colasanti, que revisava suas colunas no JB, escreve sobre isso na edição e diz que Clarice sempre quis ser flor.

Quebra-cabeça pessoal

A Tordesilhas lança, em setembro, Este Não É o Seu Lar, romance de estreia de Natasha Brown que acompanha a história de uma mulher negra britânica bem-sucedida que, ao se arrumar para ir a uma festa na casa do namorado, branco, no interior da Inglaterra, começa a refletir sobre sua vida e seu lugar no mundo.

Outra estreia

A L&PM vai publicar, ainda este ano, Porque Era Ela, Porque Era Eu, um romance sobre amizade feminina, narrado por duas mulheres, que marca a estreia de Clara Corleone no gênero. Ela é autora de O Homem Infelizmente Tem Que Acabar (Zouk), de crônicas.

Para crianças

A música Banho É Bom, de Hélio Ziskind, famosa nos 1990 entre os espectadores do Castelo Rá-Tim-Bum, virou livro em 2003, pela Salamandra, e ganha agora nova versão pelo Original Leiturinha, o braço editorial do clube. Banhinho É Bom traz ilustrações de Tamilis Oliveira, uma menina e seu gato no lugar do ratinho original e pode ser comprado no site.