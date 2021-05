Um Livro Por Semana: Poesia para o sábado (‘Poetas Contemporâneas do Brasil’)

O livro da semana é uma revista – o dossiê Poetas Contemporâneas do Brasil, que pode ser lido gratuitamente a partir deste sábado, 22, em www.p-o-e-s-i-a.org.

A terceira edição do projeto idealizado por Beatriz Azevedo traz poemas e ensaios de 34 autoras contemporâneas, como Alice Sant’Anna, Ana Martins Marques, Marília Garcia, Conceição Evaristo, Geni Guimarães, Luci Collin, Josely Vianna Baptista, Renata Pallottini, Márcia Tiburi, Dirce Waltrick do Amarante e Eliane Robert Moraes. Alice Ruiz e Lu Menezes são as homenageadas da revista, que é dedicada a Olga Savary, vítima do coronavírus em 2020.

A publicação é uma parte de um projeto maior, que prevê ainda auxílio financeiro a poetas em situação de vulnerabilidade – há uma campanha de financiamento coletivo em andamento no Benfeitoria, e o envio da edição impressa da revista é uma das contrapartidas. As duas primeiras edições reuniram textos de autores indígenas e negros.

+ BABEL

Passinho

Otávio Júnior, o Livreiro do Alemão, apresenta, em junho, seu novo infantil: De Passinho em Passinho: Um Livro Para Dançar e Sonhar. Sai pela Companhia das Letrinhas com ilustrações de Bruna Lubambo.

Liniers em livro e na tela

Com uma adaptação em animação confirmada esta semana, Flores Selvagens, graphic novel infantil do argentino Liniers, que encerra a trilogia formada por Os Sábados São Como Um Grande Balão Vermelho e Boa Noite, Planeta, sai pela V&R em setembro.

Xangai

Nara Vidal, Emilio Fraia e Paulo Scott participam do encontro Mapa, Território e Comunidade Imaginária, promovido pelo Consulado-Geral do Brasil em Xangai e Associação dos Escritores de lá, dia 25, às 9h, pelo Zoom.

Mente e cérebro

A Summus lança em junho Experiências de Quase Morte, em que o neurocirurgião Edson Amâncio aborda situações em que pessoas, em incidentes graves, sentiram deixar o corpo e vivenciaram fenômenos inexplicáveis.