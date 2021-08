Um Livro Por Semana: Passado na estrada (‘O Mel de Ocara’, de Ignácio de Loyola Brandão)

Quando era seguro o deslocamento, o encontro, o contato, Ignácio de Loyola Brandão aceitava, de bom grado, os convites para conversar sobre literatura com leitores. Mala, estrada, avião. E lá estava ele na tenda lotada de um circo, dentro de um barco ou no porão de uma igreja. Essas experiências viravam crônicas, que ele ia publicando em sua coluna no Estadão. Quando percebeu que seu ofício já o tinha levado para todos os cantos do Brasil, resolveu reunir essas crônicas em livro. O Mel de Ocara – Ler, Viajar, Comer foi lançado em 2013 pela Global.

A crônica do título foi uma das histórias que mais o emocionou – ele contou. Em outra, ele escreve sobre como foi estar em um festival flutuante e falar de literatura sobre as águas do Rio Negro, diante de uma “paisagem avassaladora”, como registrou, ou daquele silêncio impressionante – e agora a nota é minha, que também estava lá (confira a matéria publicada na época). A natureza imensa, a memória e a certeza de que “o passado vem nos buscar onde quer que a gente esteja”, como escreveu.

Romance de época

A Faro adquiriu esta semana os direitos de outra obra que vai virar série – pela Netflix. Trata-se de The Swifts, em dois volumes, sobre uma jovem indisciplinada de uma tradicional família, que, além de adiar continuamente em ser ‘apresentada’ para a sociedade, aciona sua verve de detetive para tentar desvendar um assassinato em sua própria família. É a estreia de Beth Lincoln, já vendida para 11 países, que deve agradar aos fãs de Os Bridgertons e de Desventuras em Série e cujo primeiro volume deve ser lançado no primeiro semestre do ano que vem

Mudança de vida

Maria Dolores, biógrafa de Milton Nascimento, lança, em breve, o romance Lua no Terreiro pela Penalux. É a história de uma executiva que, na pandemia do coronavírus, larga tudo e se muda com os filhos para um sítio, onde descobre um segredo de 70 anos.

Saga de uma família

Depois do sucesso de Os Leões da Sicília, lançado aqui em abril, acaba de sair na Itália, e já é best-seller, o 2º da série de Stefania Auci: The Lions’ Winter. Sai pela HarperCollins em 2022.