Um Livro Por Semana: O que fica da gente (Todos os Santos, de Adriana Lisboa)

Sabe quando criança brinca de boiar de barriga para baixo?, lemos no começo de Todos os Santos (Alfaguara, 2019), romance de Adriana Lisboa. É um domingo de sol no Rio, o clube está lotado e uma criança comemora o aniversário com os amiguinhos da escola. Mauro foi na festa com a irmã mais velha e está boiando de barriga para baixo. Não era brincadeira. E ninguém viu o que aconteceu. Ele tinha 9 anos. Vanessa, quem nos conta isso algumas décadas depois, tinha 11.

A família se esfacelou, e uma hora pai, mãe e filha deram um jeito de “reorganizar o sentido das coisas, de reencontrar um sentido para as coisas”. Novas famílias se reconfiguraram, e aquela tarde, “uma daquelas dobradiças fundamentais da nossa vida, um daqueles momentos-chave que marcam a fronteira entre um antes e um depois irreconciliáveis” vai pairar sobre eles por toda a vida.

A este núcleo familiar, somam-se André e Isabel, que estavam na piscina no dia da tragédia, e a mãe deles. É a André que Vanessa se dirige neste seu monólogo – o colega de seu irmão com quem dividiria sua vida até aquele momento, com quem cruzou o mundo em busca de aves, silêncios e refúgio – até chegar à Oceania, onde está agora, só.

Seguindo a história narrada por Vanessa em 2016, as idas e vindas no tempo e no espaço, a separação, os segredos, as tramas dessa família que encontrou, nos escombros, algum amor, vislumbramos um país sob a ditadura militar, depois afundado em crise e inflação (eles crescem nos anos 70/80) e mais adiante flertando com a extrema direita. A história de uma vida “generosa” até, mas fundada numa perda irreparável. O romance mais bonito que li nos últimos tempos.

+ BABEL

Outras histórias

A Melhoramentos lança, em maio, Os Meninos Maluquinhos. Trata-se de uma coletânea em homenagem ao personagem mais famoso de Ziraldo, organizada e ilustrada por Fábio Yabu com textos de Raphael Draccon, Guga Mafra e Vitor Cafaggi, entre outros.

Clube de assinatura

Os livros do Kit Curadoria da TAG serão indicados, este ano, por Lilia Schwarcz, Conceição Evaristo, Socorro Acioli, Clarice Falcão, Kalaf Epalanga e Jeferson Tenório.