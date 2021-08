Um Livro Por Semana: Arte de ilustrar (‘Rui de Oliveira – Seleção de Ilustrações’)

Rui de Oliveira é um dos mais conceituados ilustradores brasileiros. E também um dos mais prolíficos: são nada menos que 142 obras na bagagem. Livros autorais, ilustrações para obras de outros autores contemporâneos e clássicos. Parte dessa produção está reunida agora em um volume bilíngue publicado pela Oficina Raquel graças a uma campanha de financiamento coletivo – algo cada vez mais usual entre editores e autores independentes.

Rui de Oliveira – Seleção de Ilustrações: Contos de Fadas e Histórias Clássicas (160 págs.; R$ 150) é um livro para criança, para adulto, para colecionador. Nele vemos ilustrações de Rui para livros que ele publicou por editoras diversas ao longo de sua carreira. A Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, A Bela Adormecida, Romeu e Julieta, etc. Estão todos ali, em imagens. Na apresentação, o artista conta sobre o entendimento que tem do seu ofício, diz que é “impossível ilustrar sem gostar de literatura” e fala da reinvenção a cada trabalho e do respeito pelo texto.

+ BABEL

Para exportação

As editoras do projeto Brazilian Publishers, parceria entre a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), fecharam o 1º semestre somando US$ 650 mil em vendas de livros e de direitos autorais. No ano passado todo, o valor ficou em US$ 636 mil.

Na Argentina

Está saindo na Argentina, pela Vera Editorial Cartonera, Litoral. O volume traz críticas literárias publicadas por Silviano Santiago no Sabático, do Estadão.

Em Portugal

A Nós, que vem experimentando o mercado português, se prepara para lançar, lá, Carta à Rainha Louca, de Maria Valéria Rezende. O romance saiu aqui pela Alfaguara.

Podcast literário

A Claraboia, de Tainã Bispo, lança dia 9 a 1ª temporada do Clarapod, que vai conversar sobre cursos de escrita e processos criativos. São 7 episódios, com Andrea del Fuego, Assis Brasil, Noemi Jaffe, Cidinha da Silva, Jeferson Tenório, Socorro Accioli e Anita Deak.