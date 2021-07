Um Livro Por Semana: A odisseia de Patti Smith (‘Os Cavalos de Patti’)

O livro desta semana não é para já. Os Cavalos de Patti está no prelo da Edições Barbatana, com lançamento previsto para agosto. É um livro para crianças – e para pais fãs de Patti Smith e companhia. A artista uruguaia Pato Segovia parte do disco Horses (1975) e da autobiografia Só Garotos (2010) para criar essa história de encontros e desencontros, cheia de camadas e canções, meio nonsense e tendo alguns dos mais célebres nomes da história da música como personagens.

Patti, a protagonista, tinha belos cavalos, mas fazia tempo que não os via. Com o convite ‘Vamos ajudar Patti a encontrá-los’, a autora dá início a essa obra em homenagem à cantora – e aos que “vivem em busca de liberdade, paixão e cavalos perdidos”. Durante sua busca, ela esbarra em Elton John, Frank Zappa, Keith Richards, Eddie Vedder, Iggy Pop, Joni Mitchell, Bob Dylan, Lou Reed, Ozzy Osbourne e muitos outros. Haverá um QR-Code para uma playlist feita pela autora, e quem apoiar a campanha no Catarse recebe o livro antes.

+ BABEL

Infantil de Tom Gauld

Um robô de madeira sai em busca de sua inseparável irmã, em The Wooden Robot and The Log Princess, primeiro livro infantil do quadrinista e ilustrador escocês Tom Gauld – conhecido aqui pelas graphic novels Golias e Guarda Lunar, publicadas pela Todavia. Sai no primeiro semestre, pela V&R.

Narrativa visual

Já a Todavia lança, também no ano que vem, Rasl, sequência (vencedora do Eisner) da série Bone, do quadrinista Jeff Smith. Mistura de ficção científica, filme noir e teorias da conspiração, Rasl é a história de um ladrão de obras de arte interdimensional envolto entre as forças sombrias do governo e os poderes misteriosos do universo.

Peças em livro

A Editora 34 publica este mês a coletânea By Heart e Outras Peças, que apresenta obras do dramaturgo português Tiago Rodrigues (diretor, a partir de 2022, do Festival de Avignon). São elas, além da que dá título ao livro: Natalie Wood, Três Dedos Abaixo do Joelho, Antonio e Cleópatra e Sopro.