Um Livro Por Semana: A infância de Cora (Lembranças de Aninha, de Cora Coralina)

Cora Coralina, quando menina, era Aninha. E são fragmentos dessa infância que encontramos em Lembranças de Aninha, lançado pela Global este ano com ilustrações de Claudia Furnari.

São 12 textos selecionados da obra de Cora, não escritos especificamente para crianças, mas com temas e personagens que podem conversar com o pequeno leitor. Formigas, bem-te-vis, gatos, galinhas, traquinagens, broncas, a solidão e o medo, a imaginação como companhia.

Registros de um outro tempo, mais calmo, por vezes mais gentil – não com ela, e isso fica claro em muitas passagens (como em Sequências, quando ela conta do dia que pediu um abacate a um estranho na rua: “O impulso materno… consequência obscura da escravidão passada, / o ranço dos castigos corporais. Eu, aos gritos, esperneando. O abacate esmagado, pisado, me sujando toda”). Nascida em 1889 e morta em 1985, ela nos traz, como diz, essas memórias de antigamente – e deixa, mais uma vez, sua lição de força e respeito.

+ BABEL

Crianças curiosas

Histórias para Inspirar Futuras Cientistas (Edições Livres/Fiocruz), de Juliana Krapp e Mel Bonfim com ilustrações de Flávia Borges, pode ser baixado gratuitamente em bit.ly/futurascientistas_livro. A obra conta a trajetória de 13 mulheres que deram contribuições extraordinárias à ciência brasileira.

E a Blucher acaba de lançar o box As Mulheres Que Mudaram o Mundo, com As Cientistas, As Esportistas e As Artistas (esse é lançamento). Só na área de ciências, são novidades Relatividade Geral para Bebês, Robótica para Bebês e Vacinas, além da biografia de Darwin, para criança maior.

No cinema

A RT Features, de Rodrigo Teixeira, comprou os direitos, para adaptação no cinema, do novo livro de Mariana Salomão Carrara: É Sempre a Hora da Nossa Morte Amém. Lançado em agosto, após o sucesso de Se Deus Me Chamar Não Vou, ambos publicados pela Nós, o romance acompanha a septuagenária Aurora, encontrada desmemoriada e descalça na beira da estrada e procurando por uma Camila.