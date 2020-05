Um Livro Por Semana #8: Os fios da meada (‘Brasil: Uma Biografia’)

Para quem quer entender por que somos como somos e como chegamos até aqui, e não falo aqui apenas da guinada política mais recente da nossa história, a dica é Brasil: Uma Biografia, livro de Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling publicado em 2015. A saga do País é contada desde antes da chegada dos portugueses e se encerra com a primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso (e quanta coisa aconteceu desde então e desde o lançamento).

Mas vale lembrar o que as autoras, historiadoras, contaram na época: só é possível apreender processos finalizados. Fatos daquele presente, nosso passado recente, aparecem na conclusão, quando elas falaram sobre corrupção, de novo o tema do momento, e algo que, na opinião delas, é histórico e uma construção social. Outros assuntos relevantes aparecem ali, mas sem a profundidade analítica do restante do livro – que não é feito para historiadores, mas para todos nós, que somos parte dessa bagunça.

O livro reflete sobre o Brasil com base em dois eixos: o fato de termos uma sociedade, desde o início, violenta, hierárquica e desigual, e o fato de, também desde sempre, sermos uma sociedade que luta por autonomia, construção de direitos e liberdades. Acompanhamos, então, a história de uma nação fundada da exploração, da violência, do extermínio, do desrespeito e da ganância, mas que desde os tempos mais remotos foi às ruas para se manifestar – por interesses individuais, como nas primeiras revoltas contra os impostos e o aumento de preços, ou por questões como liberdade, justiça e democracia.

Tem um pouco de humor, e tem nossa produção cultural servindo de fonte de pesquisa. “Cultura não é reflexo, ela produz um momento e seu contexto”, disse Lilia M. Schwarcz no lançamento. E tem ainda um fio de esperança: “A vocação é de se reinventar e o Brasil é bom em reinvenção”, completou.

BRASIL: UMA BIOGRAFIA

Autoras: Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling

Editora: Companhia das Letras (808 págs.; R$ 74,90; R$ 39,90 o e-book)

