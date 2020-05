Um Livro Por Semana #7: Invisíveis (‘Outros Cantos’)

Vou voltar a uma autora sobre quem já escrevi aqui semanas atrás. Depois de lançar Quarenta Dias e ganhar importantes prêmios por ele, Maria Valéria Rezende publicou, em 2016, um livro de que gosto ainda mais: Outros Cantos. É a história de uma mulher que faz uma viagem de volta ao sertão para onde ela foi, 40 anos antes, como professora do Mobral.

Maria está no ônibus, repetindo o percurso e relembrando o que viu e sentiu naquele lugar onde desembarcou para aprender sobre as pessoas que viviam lá e poder ajudá-las a refletir sobre a situação em que se encontravam. E para, nas palavras da protagonista, “preparar a chegada dos outros para fazer a revolução a partir do povo”.

A obra é uma espécie de homenagem aos missionários – a autora foi uma e conhece bem a história – que nos anos 1970 se embrenharam pelo Brasil acreditando que a transformação só aconteceria de dentro para fora, de baixo para cima.

Outros Cantos se passa, então, no presente e, nos flashes, durante a ditadura militar – porém, a autora preferiu não se aprofundar no contexto histórico, mas, sim, no que sentia uma pessoa jovem que se comprometia com a resistência à opressão e à ditadura e com a transformação do Brasil, que nunca tinha sido justo, em um país justo, como ela contou à época. Uma pessoa que presenciou o horror, e os pequenos gestos de solidariedade que tornavam a existência possível.

Maria Valéria Rezende escreve sobre personagens, lutas e lugares invisíveis. E aqui me volto para a pergunta que uma leitora fez: como escolho os livros da coluna? Como não lembrar dessa história quando vemos pessoas derrubando o portão de um hospital em busca de cuidado? Ou a situação nas periferias. As valas abertas. A falta de caixão. Os corpos. O desprezo pela vida.

OUTROS CANTOS

Autora: Maria Valéria Rezende

Editora: Alfaguara

(152 págs.; R$ 34,90; R$ 19,90 o e-book)

+ BABEL

Olhar para o outro

Monja Coen Roshi lança, pela Editorial Citadel, no segundo semestre, ‘Mãos Em Prece’, título que remete ao tradicional cumprimento da autora. A obra é baseada em escritos inspiracionais e busca refletir sobre a necessidade de um novo olhar sobre a sociedade, a convivência humana e a relação com o outro, conforme sugere o zen budismo.

Aplicativo

Maior clube de livros para crianças do País, com 170 mil assinantes em mais de 5 mil cidades, o Leiturinha, que recentemente revelou que estava se tornando também uma editora, conforme antecipado pela coluna, lança, esta semana, seu aplicativo. Não será possível ler os livros dos kits lá, mas a ideia é oferecer conteúdo para pais, como guias para a mediação de leitura, e os textos do blog, que poderão ser acessados por não assinantes.