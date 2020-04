Um Livro Por Semana #6: ‘O Impostor’ (e uma dica para as crianças)

Em certo momento de O Impostor, romance de Edgard Telles Ribeiro que acaba de chegar às livrarias, o narrador se questiona: “o que acontece quando a vida abre mão de narrativas mais lineares?” E acompanhamos sua aflição e sua busca por respostas nesta breve obra que nos leva numa viagem ao Vesúvio e ao Rio – e aos meandros da memória e do inconsciente de um homem de 60 e tantos que se vê, logo na abertura da história, num quarto de hotel em Nápoles, na companhia de sua mulher e da lembrança de uma foto amarelada no móvel antigo de sua mãe que nos remete ao vulcão de sua infância.

Na foto que ele viu aos 10 anos, seu tio-bisavô olhava para a lente da câmera um pouco antes de cair no Vesúvio. “Ele sabia que podia cair?” foi a pergunta que fez à mãe enquanto ela passava as fotos que ficavam sobre uma chapeleira para um álbum de retratos. Pergunta que ela preferiu ignorar, e que assombrou o narrador quando menino e voltou a intrigá-lo neste momento estranho e labiríntico de sua vida, quando, como ele diz, encontramos no passado amparo para o presente e qualquer assunto pode servir de ponto de entrada no labirinto.

E esse tradutor aposentado vai se perdendo em brechas e nas fendas abertas na memória, e vai tentando recuperar detalhes do tempo suspenso após o que chamou de um ligeiro distúrbio neurológico. Se perde, e busca se situar no mundo. Na cumplicidade do neto 50 anos mais novo, que lhe deu uma camiseta com os dizeres ‘muito jovem para desistir’, encontra conforto para falar o que quer e tem nele um interlocutor carinhoso e um elo entre o presente e um futuro do qual ele não participará – como ele é para esse tio-bisavô do qual apenas ele tem conhecimento da existência, e que volta para nos lembrar da nossa própria fragilidade e mortalidade.

O IMPOSTOR

Autor: Edgard Telles Ribeiro

Editora: Todavia

(80 págs.; R$ 39,90; R$ 19,90 o e-book)

E mais um livro… para crianças

Ganância e maldade

Cansado de perguntar se faltava muito para eu terminar O Impostor, meu filho de três anos pegou um livro para eu ler para ele, que vale muito como sugestão aqui. O Lórax (tem filme também), de Dr. Seuss, conta a história da destruição de um lugar desde que o Erumavez inventou de tricotar Nãocessidades e acabou com as árvores de trúfulas. Animais começaram a passar fome, tiveram que ir embora – ao que ele respondeu: “Todo negócio tem que dar certo mesmo que haja barrigas vazias por perto”.

O LÓRAX

Autor: Dr. Seuss

Tradução: Bruna Beber

Editora: Companhia das Letrinhas (80 págs.; R$ 42,90; R$ 29,90 o e-book)