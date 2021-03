Um Livro Por Semana #47: Entre o mar e o esquecimento (‘A Visão das Plantas’)

Djaimilia Pereira de Almeida abre A Visão das Plantas (Todavia), 2.º lugar no Prêmio Oceanos 2020 e que chega agora às livrarias, com um trecho de Os Pescadores (1923), de Raul Brandão. Lá está a figura de Celestino, que, nas palavras do narrador, começou a vida como pirata e a terminou como santo.

Pirata é um termo leve para descrever este capitão de navio negreiro que, para conter uma revolta em alto mar, numa viagem entre a África e o Brasil, tranca a porta do porão logo após terem jogado cal sobre os cativos, levando-os à morte por sufocamento.

Celestino é o protagonista desta história da autora de Luanda, Lisboa, Paraíso (Companhia das Letras), que já foi indicado pela coluna. O livro começa com ele voltando para sua casa vazia, em Portugal, após uma vida no mar e de aventuras misteriosas. Dedica o resto dos seus anos ao quintal, faz dele seu refúgio e obra-prima invejada na cidade. Desperta curiosidade, medo. Depois, mais nada. Terra, cravos. Visões. O mar. Nenhum remorso. A história esquece. As pessoas esquecem.

+ BABEL

Novo romance

Andrea del Fuego lança seu novo romance, A Pediatra, em setembro pela Companhia das Letras. A protagonista é uma médica que não gosta muito de criança e vive uma relação extraconjugal com um homem que acabou de ter um filho.

Sobre o corpo

No dia 26, a Jandaíra apresenta Tomar Corpo, antologia que reúne 25 autoras que participaram da residência artística Kaaysá Art Residency, em Boiçucanga, e escreveram sobre a autopercepção e a criação a partir do corpo. A curadoria é de Lucila Mantovani e entre as autoras está Sheyla Smanioto.

Contos de Bierce

Sai pela Arquipélago, em abril, A Estrada Enluarada e Outras Histórias, com 21 contos (seis inéditos) de Ambrose Bierce (1842-1913) organizados e traduzidos por Rodrigo Breunig.

Para os pequenos

A FTD está lançando Frida Kahlo e Seus Animalitos, de Monica Brown e John Parra, sobre a artista e como os animais a ajudaram na infância.