Um Livro Por Semana #43: Guerra e dor na ferrovia da morte (O Caminho Estreito Para os Confins do Norte)

Algumas histórias precisam ser escritas para que outras possam existir. Foi assim com Richard Flanagan que, por 12 anos, mergulhou num episódio pouco conhecido da história – a saga de milhares de australianos e de soldados de outras nacionalidades, todos prisioneiros do Japão na 2.ª Guerra, obrigados a construir uma estrada de ferro de 415 quilômetros entre a Birmânia e a Tailândia (tema ainda de A Ponte do Rio Kwai, adaptado para o cinema). Não se sabe quantos morreram lá. 100 mil. 200 mil. O pai do escritor tasmaniano, um professor primário antes da guerra, sobreviveu. E pouco falou disso.

O Caminho Estreito Para os Confins do Norte (Biblioteca Azul, 2015), vencedor do Booker, não é exatamente sobre essa história privada. A narrativa não linear, centrada no médico e prisioneiro Dorrigo, é impressionante e o autor não poupa o leitor do horror. Imagens, sons e cheiros. “Eles fumaram para manter os mortos longe de suas narinas, brincaram para que os mortos não se apossassem de suas mentes”, diz o narrador a certa altura.

+

BABEL

Vida hoje e no futuro

Dois livros recentes do francês Jacques Attali serão publicados pela Vestígio. A Economia da Vida, sobre os impactos da covid-19 nas sociedades e sobre como a pandemia afetará a sobrevivência da humanidade, sai em abril. O outro, Histórias Sobre a Alimentação, está previsto para junho e discute como alimentar bilhões de pessoas no futuro.

História best-seller

A HarperCollins lança em março Os Leões da Sicília – A Saga da Família Florio, da italiana Stefania Aucido.

Literatura para crianças

Será realizado, entre os dias 2 e 7 de março, o 1º Festival Literário Infantojuvenil da Casa de Cultura do Parque. Totalmente online, ele vai reunir profissionais da educação e da literatura em conversas e oficinas. Entre os convidados estão Amara Moira, André Dahmer, Bel Santos Mayer, Daniel Munduruku e Jonas Meirelles.

Leitura em escolas

Geni Guimarães será a homenageada da 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa, do Itaú Social e Cenpec.