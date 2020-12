Um Livro Por Semana #36: Tolkien, o pai (‘Cartas do Papai Noel’ e ‘Sr. Boaventura’)

John tinha três anos quando perguntou ao pai como o Papai Noel era. Eis que no dia 22 de dezembro daquele 1920 o próprio escreve para o garoto e manda um autorretrato ilustrado. Começava aí uma tradição que o escritor J.R.R. Tolkien alimentou, ano após ano, filho após filho, até 1943, quando ele escreveu uma comovente carta para a caçula Priscilla dizendo que achava que ela só ia pendurar sua meia mais uma vez. Ela estava com 14 anos.

O leitor brasileiro fã do autor de O Senhor dos Anéis e O Hobbit já conhecia Cartas do Papai Noel na edição da WMF Martins Fontes. Com a ida de sua obra para a HarperCollins, a nova editora lança agora a sua edição, em formato grande e capa dura, com a reunião dessas cartas e desenhos feitos por Tolkien para John, Michael, Christopher e Priscilla.

No começo, elas são simples e apressados recados do Papai Noel, com sua mão trêmula, para as crianças. Depois vão ficando elaboradas e ganham personagens que habitam o universo do bom velhinho. São divertidas e tristes ao mesmo tempo. Tolkien, que lutou na Primeira Guerra, não pôde ignorar a destruição da Europa em suas últimas cartas. As crianças estavam vivendo a Segunda Guerra, um período difícil até para o Papai Noel, que teve dificuldade em encontrar algumas casas. É bonito e tocante.

Para quem já leu esse, tem outro lançamento: Sr. Boaventura – uma aventura meio nonsense com o típico humor britânico. Foi publicado em 1982, tal qual ele escreveu e ilustrou para os filhos.

CARTAS DO PAPAI NOEL

Editora: HarperKids (159 págs.; R$ 59,90; R$ 34,90 o e-book)

SR. BOAVENTURA

Editora: HarperKids (112 págs.; R$ 49,90; R$ 24,90 o e-book)

+ BABEL

Literatura para a infância

Isabel Lopes Coelho, doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada, o nome por trás do catálogo infantil da extinta Cosac Naify e hoje publisher da FTD Educação, lança A Representação da Criança na Literatura Infantojuvenil: Rémi, Pinóquio e Peter Pan em janeiro, pela Perspectiva. No livro, ela se debruça sobre três obras icônicas do século 19, Sans Famille, Pinóquio e Peter e Wendy, e mostra o surgimento da criança como sujeito na sociedade moderna, desejante de autonomia e de protagonismo.