Um Livro Por Semana #35: A vida em outro lugar (4 livros para crianças pequenas)

Mais de um livro nesta semana. E todos para criança pequenas. Porque está difícil, e as histórias nos ajudam a sonhar. A sair deste lugar, embarcar em uma aventura, conhecer o outro, questionar, imaginar, criar e se divertir.

Acaba de chegar às livrarias Vida em Marte (Pequena Zahar, 40 págs.; R$ 54,90), do americano Jon Agee – autor de O Muro no Meio do Livro (2019). O medo e a busca. O encontro com o desconhecido. No lançamento, um garotinho embarca sozinho em sua nave para provar, para os que duvidam dele, que existe vida no planeta vermelho. A frustração vai tomando conta do destemido menino enquanto ele caminha por Marte sem conseguir enxergar o que tanto procura. Já o personagem de O Muro no Meio do Livro (Pequena Zahar, 48 págs.; R$ 54,90) não tem essa coragem toda de encarar o novo. Vive feliz do seu lado do muro, onde se sente seguro. Mas algo acontece e sua salvação está justamente do outro lado, ao lado do temido ogro e dos outros seres selvagens e desconhecidos.

Lúcia Hiratsuka reconta uma conhecida lenda do Japão em Momotaro (Edelbra, 32 págs.; R$ 58,50). É a história de um garotinho nascido de um pêssego que com a ajuda de bolinhos que lhe dão forças e dos amigos que encontra pelo caminho – e com quem divide seus kibidangos – consegue derrotar os onis, monstros que atormentam a sua aldeia.

Fechando a lista (e esta é a lista dos livros mais relidos aqui em casa atualmente) está Nanão (Pulo do Gato, 56 págs.; R$ 54), livro de Gustavo Piqueira com o filho Milo sobre um serzinho que responde não para tudo – até que alguém percebe que o problema está na pergunta e a coisa muda de figura.

+ BABEL

Poesia completa

Uma das vozes mais marcantes na poesia brasileira desde os anos 1970, Leonardo Fróes terá sua obra completa publicada pela Editora 34 em 2021, quando ele faz 80 anos. O volume reunirá todos os seus livros, desde Língua Franca (1968) até Chinês com Sono (2005), além de uma seção de poemas inéditos.

*

Em 2015, a Azougue lançou a antologia Trilha, com poemas desses livros que ele publicou de 1968 a 2005 e alguns inéditos. Ela está esgotada.