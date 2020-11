Um Livro Por Semana #31: Cicatriz e memória (‘Encontro Você no Oitavo Round’)

Uma coisa aproxima boxeadores de escritores. Ambos caminham nas sutilezas das bordas do abismo. Quem diz isso é Cristiano Machado Amoroso, o narrador de Encontro Você no Oitavo Round (Record, 144 págs.; R$ 34,90), primeiro romance do poeta e contista Caê Guimarães vencedor este ano do Prêmio Sesc de Literatura ao lado de Tônio Machado, premiado com os contos de Terra nos Cabelos (tema da coluna de 24 de outubro).

Cristiano é um pugilista na casa dos 40, que até já teve algum sucesso, mas nunca se reergueu de um nocaute sofrido 13 anos antes de essa história começar. Com um zumbido no ouvido que vai e volta, ele se prepara agora para sua última luta. O resultado foi vendido e ele deve perder, a aposentadoria está mais próxima, mas algo o coloca em confronto com uma pergunta da qual ele foge e com fantasmas sobre os quais não consegue falar. Corpo, dor, solidão. Resistência. Letargia e movimento. Vida e morte. Um não lugar. Inadequação. Vingança. Alguma redenção.

Cris poderia ter sido escritor e abandonou a carreira e o romance em andamento. Ou jornalista. A vida o levou ao ringue, onde se pode tirar o demônio que nos habita para bailar, como ele coloca. Só aos poucos, lendo esse seu fluxo de consciência que tem como interlocutora uma mulher que o faz remexer no passado, é que conhecemos mais suas motivações – e, em detalhes, o funcionamento e os cheiros de uma luta.

A certa altura, nessa conversa, ele transcreve um interessante encontro com um velho sapateiro. “O que você perde sendo quem é?”, ouve. E mais adiante: “Não há nada a perder. Assim como não há nada a ser deixado para trás.”

ENCONTRO VOCÊ NO OITAVO ROUND

Autor: Caê Guimarães

Editora: Record

(R$ 144 págs.; R$ 34,90; R$ 24,90 o e-book)

+ BABEL

Estreia tripla

Em julho, a coluna contou que o poeta e pesquisador Edimilson de Almeida Pereira lançaria seu primeiro romance. A notícia agora é que serão três quase ao mesmo tempo, até dezembro, e por três editoras independentes: O Ausente, já anunciado aqui, pela Relicário; Um Corpo à Deriva, pela Macondo; e O Front, pela Nós. Nesta trilogia, o autor desenha uma espécie de constelação de personagens protagonistas que relatam, numa prosa poética, experiências vividas em um tempo-espaço hostil e opressor.