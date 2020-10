Um Livro Por Semana #28: Uma estreia premiada (‘Terra nos Cabelos’)

Uma mulher ao tanque ouve que o neto está metido em encrenca e escala “a lomba até o inferno” com sua “gravidade de mulher velha”. A roda está feita, o garoto está assustado. A mãe dele já se perdeu. Quando alguém, ignorando a presença da mulher, vai bater no menino, é ela mesma quem o faz. “Bati até doer nos outros”. E então o abraça sofrido e quente, sussurra “palavras de antigamente” e cuida das ferida de seu “preto sem direito ao céu” sem poder vislumbrar um futuro. É essa história que abre o livro de estreia do gaúcho Tônio Caetano, vencedor (entre 666 originais) este ano do Prêmio Sesc de Literatura, e lhe dá nome: Terra nos Cabelos.

Todos os 15 contos são narrados por mulheres de diferentes idades e classes sociais. Tem a professora que decide investir num determinado aluno e as coisas saem do controle. A menina que vê a mãe abandonar a família – e a mulher que deixa tudo para trás. A neta que cuida da avó. A estudante, a caixa de supermercado, a garçonete, a prostituta, a motorista e sua passageira. Todas mulheres que de alguma forma sentem uma espécie de inadequação, vivem no limite do medo, apoiam umas as outras, que se abrem e se fecham e que seguem adiante descobrindo seus desejos e o que nos humaniza – ou o contrário.

O ambiente urbano das histórias se transforma no último conto, Estômago – o mais diferente. Uma forte onda de frio isola a região e naquela “cama branca que se tornou o sul do País” é preciso resistir. E sobreviver a qualquer custo.

TERRA NOS CABELOS

Autor: Tônio Caetano

Editora: Record

(112 págs.; R$ 32,90; R$ 22,90 o e-book)

+ BABEL

Venda de direitos

As agências literárias Tapir e Rightol Media Limited vão representar a FTD nos EUA e China, respectivamente. A ideia é divulgar as obras da editora brasileira e tentar vender seus direitos para o mercado internacional.

Ciência Política

A WMF Martins Fontes lança em novembro ‘Lava Jato: Aprendizado Institucional e Ação Estratégica na Justiça’, de Fabiana Alves Rodrigues.

Tradução

Sai pela Ateliê e Mnema, no começo de novembro, ‘Os Evangelhos – Uma Tradução’, de Marcelo Musa Cavallari. Feita a partir da leitura do original grego, a edição, bilíngue e que integra a coleção Clássicos Comentados, analisa, por meio da apresentação e notas, os antigos escritos e seu aspecto literário possibilitando uma nova leitura.