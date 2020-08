Um Livro Por Semana #23: Retrato do horror (‘Contos de Kolimá’, de Varlam Chalámov)

Leia Também Existe uma coisa que você pode fazer já para salvar o planeta, alerta Jonathan Safran Foer

Varlam Chalámov (1907-1982) era um garoto russo de 21 anos, estudante de Direito, quando foi preso pela primeira vez e tachado de elemento socialmente perigoso. Ficou três anos em campo de trabalho forçado nos Montes Urais. O segundo encontro com o autoritarismo de Stalin foi aos 30, e ainda mais brutal: ele só saiu de Kolimá, região desolada da Sibéria, onde trabalhou em mina de ouro e de carvão e em hospital, 15 anos depois – vivo não se sabe como e marcado o suficiente para não conseguir se livrar do horror.

O resto de sua vida foi dedicado a escrever sobre esse assombroso universo. Foram seis volumes, cuidadosamente organizados por Chalámov, e Contos de Kolimá (Editora 34, 304 págs.; R$ 65), o primeiro, saiu aqui em 2015. Os outros também já estão nas livrarias e formam uma das mais importantes obras da literatura de testemunho. É conciso, contundente, impactante e forte como no trecho a seguir: “Mesmo sem termômetro, os prisioneiros antigos mediam o frio quase com exatidão: se há nevoeiro gelado, na rua faz 40 graus abaixo de zero; se o ar da respiração sai com ruído, mas ainda não é difícil respirar, então 45 graus; se a respiração fica barulhenta e visivelmente ofegante, 50 graus. Abaixo de 55 graus, o cuspe congela no ar. O cuspe congelava no ar há duas semanas”.

CONTOS DE KOLIMÁ

Autor: Varlam Chalámov

Trad.: Denise Sales e Elena Vasilevich

Editora: 34

(304 págs.; R$ 65)

+ BABEL

