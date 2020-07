Um Livro Por Semana #19: De Passagem (‘Luanda, Lisboa, Paraíso’, de Djaimilia Pereira de Almeida)

A vida começou a ficar mais difícil para a família de Cartola a partir do nascimento do segundo filho do casal – o parto complicado deixou Glória de cama e inconsciente por muitos anos e o marido se revezava nos cuidados da mulher e do filho, que nasceu com uma má-formação no calcanhar. Mas havia afeto e esperança, afinal, quando Aquiles completasse 15 anos, pai e filho deixariam Angola para o garoto ser operado em Portugal. E uma vida melhor teria enfim início. É desta história que Djamilia Pereira de Almeida, escritora nascida em Angola em 1982 e criada em Portugal, parte em seu segundo romance Luanda, Lisboa, Paraíso, vencedor do Prêmio Oceanos em 2019.

O ano em que a sorte viraria era o de 1985, e a ideia de que seriam bem-recebidos na metrópole e tratados como iguais, 10 anos depois da independência de seu país, rapidamente desmoronou, jogando Cartola e Aquiles num abismo, onde seguiram vivendo.

Da pensão miserável onde moravam, rumaram para Paraíso, um bairro ainda mais pobre na periferia de Lisboa. Luanda e a família foram ficando distantes e o trabalho na obra, cada vez mais pesado para o pai, que envelhecia, e para o filho, cuja operação não teve o efeito esperado. E a vida seguia seu curso, ano após ano, sem comida, sonho ou dignidade.

Cartola e Aquiles, embora dividindo o mesmo barraco, a mesma condução, a mesma mirrada refeição, já não sabiam mais um do outro nem de si. Envergonhados e embrutecidos, calaram anseios e medos. Mas, claro, a vida dá voltas. Ela melhora, há de novo afeto e amizade, alguma alegria e uma certa sensação de pertencimento. Melhora para voltar a piorar nesta história de imigrantes que não estão nem lá nem cá – uma história sobre o que fazemos de nós em busca de uma nova chance, mais difícil quando nosso destino já foi definido por um passado de exploração.

LUANDA, LISBOA, PARAÍSO

Autora: Djaimilia Pereira de Almeida

Editora: Companhia das Letras (200 págs., R$ 59,90; R$ 34,90 o e-book)

