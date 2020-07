Um Livro Por Semana #18: Vida assombrada (‘Segredos’, de Domenico Starnone)

Pietro e Teresa se conheceram na sala de aula. Já formada, ela volta a procurar seu professor, e os dois iniciam um intenso relacionamento que termina três anos depois do reencontro e uma semana depois de uma proposta perigosa: que cada um contasse o seu segredo mais escondido. Esse é o ponto de partida de Segredos, romance do italiano Domenico Starnone que acaba de chegar às livrarias.

Pietro é o narrador de boa parte desta saborosa história sobre identidade, sobre o que dizemos e o que silenciamos e como nos apresentamos – uma história que começa quando ele tem 33 anos, com lampejos de uma infância complicada, e segue até as vésperas de seus 80. Uma vida banal, com seus altos e baixos, marcada profundamente e permanentemente pelo medo de que sua revelação viesse à tona.

“A vida é terrível e expor-se a ela é um risco permanente”, escreve o narrador a certa altura, um homem que cresceu insatisfeito com si, intolerante com os seus erros e sem ambição, arrependido pela confissão imprudente e que vê sua condição mudar por sorte do destino. Para se distrair depois do fim do relacionamento com Teresa, esse professor de ensino médio de uma escola da periferia de Roma escreve um ensaio sobre o estado da educação no país, os efeitos da desigualdade e uma possível pedagogia do afeto e se torna, como ele diz, “um personagem público de pequeno calibre”.

O texto vira livro, ele percorre a Itália para falar dele, escreve novas obras e volta sempre para seu mundo – para a família, para a lembrança da aluna e para as cartas que segue trocando com ela. Até que uma homenagem no fim da vida, quando um ex-aluno de renome – e Teresa superou o mestre – deve endossar o prêmio, volta a confrontá-lo com a possibilidade de que tudo o que construiu vá ralo abaixo.

SEGREDOS

Autor: Domenico Startone

Tradução: Mauricio Santana Dias

Editora: Todavia

(152 págs.; R$ 59,90; R$ 37 o e-book)

+ BABEL

O primeiro romance

Edimilson de Almeida Pereira lança seu primeiro romance em outubro, pela Relicário, depois de 30 anos dedicados à poesia. O Ausente traz uma narrativa que retrata os embates dos personagens entre as exigências do destino e a ânsia da liberdade.

Pandemônio

Com organização de Cristina Judar e Fred Di Giacomo, Pandemônio: Nove Narrativas entre São Paulo e Berlim, que será lançado online no dia 23 e poderá ser baixado gratuitamente, traz contos de autores como Aline Bei, Jorge Filholini, Raimundo Neto, Carola Saavedra, Carsten Regel, Alexandre Ribeiro e Karin Hueck, além de Cristina e Fred. A ideia é criar uma ponte cultural e retratar, por meio da ficção, as realidades de enfrentamento do coronavírus nas duas cidades. A antologia já está sendo traduzida para o inglês.