Um Livro Por Semana #16: Segredo histórico (‘Júlia: Nos Campos Conflagrados do Senhor’)

Um tema é caro a Bernardo Kucinki e vem sendo perseguido pelo jornalista desde sua estreia na ficção, em 2011, aos 74 anos: a ditadura militar. K., seu primeiro livro, que já foi traduzido para várias línguas (a edição em inglês acabou de sair), narra a busca de um pai pela filha desaparecida em 1974. Na verdade, a busca de seu pai por sua irmã caçula, professora da USP e provavelmente morta com o marido num dos fornos da Usina Cambahyba, como veio à tona em 2012.

Depois, ele lançou Você Vai Voltar Para Mim, com contos inspirados em depoimentos que ouviu na Comissão da Verdade. E Os Visitantes, um acerto de contas com K.

Agora, em Júlia: Nos Campos Conflagrados do Senhor, Kucinski volta a misturar ficção e realidade para contar a história de uma bióloga que durante uma reforma no apartamento dos pais, já mortos, encontra um estojo com documentos que vão redefinir sua identidade e levá-la a uma viagem no tempo que vai revelar um pai que ela desconhecia e um País com um passado violento que ela ignorava. E vai revelar, sobretudo, detalhes do que era feito com os bebês, filhos de presas políticas, sequestrados pelos militares – e às vezes criados por eles ou vendidos, com a ajuda da Igreja, para pessoas de outros países que procuravam, aqui, crianças para adotar.

O livro é narrado em dois tempos – nos anos 1960 e nos anos 1990 – e no final o autor faz um alerta dizendo que, embora os cenários em que situa a novela sejam baseados em fatos reais, a trama e os personagens são ficção. Os personagens centrais são – porque encontramos nas páginas da obra pessoas conhecidas, mortas e desaparecidas.

A literatura de Kucinski tem ajudado a resgatar uma história que só recentemente começou a ser contada. Seus livros são uma boa porta de entrada, especialmente aos leitores jovens, para esse período sombrio.

JÚLIA: NOS CAMPOS CONFLAGRADOS DO SENHOR

Autor: B. Kucinski

Editora: Alameda

(184 págs.; R$ 48)

