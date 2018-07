Sem receber, distribuidora de e-book cancela fornecimento para Saraiva e Livraria Cultura

A Bookwire/DLD enviou um comunicado a seus clientes nesta terça-feira, 31, informando que estava cancelando o acesso da Livraria Saraiva e da Livraria Cultura ao seu catálogo de livros digitais por falta de pagamento. Segundo a empresa, as redes não fazem seus pagamentos desde o início do ano – reclamação recorrente no mercado editorial, em pânico com a saúde financeira das duas livrarias que, em muitos casos, são responsáveis por até 60% do faturamento das editoras.

A Bookwire é uma empresa alemã responsável pelo fornecimento de serviços, software e consultoria para a distribuição e marketing de produtos digitais.

Veja a íntegra do comunicado da Bookwire

COMUNICADO ESPECIAL

Prezados Clientes,

Como é do conhecimento de todos, o mercado editorial brasileiro passa por momentos difíceis, em especial, uma crise aguda no varejo.

Bookwire/DLD não mais tem recebido pagamentos de Saraiva e Livraria Cultura desde o início de 2018. Parte desses valores já foram repassados para as editoras sem que tivéssemos a contrapartida dos recebimentos vinculados.

Por essa razão, estamos fazendo essa comunicação que é acompanhada de duas ações, a saber, suspensão imediata do acesso das lojas aos catálogos que entregamos até que os pagamentos retornem ao padrão e uma revisão dos mais recentes relatórios enviados às editoras, que deverão sofrer uma dedução.

Para as editoras que somente mantém contrato com Kobo através da Bookwire, e cujo recebimento é realizado pela Kobo, seus respectivos catálogos continuarão sendo oferecidos nas lojas conveniadas da Kobo, o que inclui a Livraria Cultura.

Contamos com a compreensão de vocês nesse especial momento, e contem com a equipe da Bookwire para solução de eventuais dúvidas.

Obrigado,

Equipe Bookwire Brasil