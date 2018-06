Saraiva vai dar 50% de desconto no Dia da Mulher

A Saraiva prepara uma promoção especial para o Dia da Mulher. No dia 8, títulos de 18 categorias, incluindo alguns dos livros mais vendidos, e itens de papelaria estarão com 50% de desconto. Vale para compras no site – é preciso se cadastrar até o dia anterior para ganhar o cupom de desconto – ou nas lojas.

“A promoção é destinada a todo mundo que se sinta mulher. Ponto”, garante Marcelo Ubríaco, vice-presidente da rede. “No ano passado, percebemos um volume enorme do público LGBT em nossas lojas. A ação é bem ampla. Vamos premiar toda essa diversidade que queira se beneficiar desse evento”, completa.

O Clube de Leitura Leia Mulheres preparou uma lista especial com livros escritos, claro, por mulheres e que retraram questões desse universo. Angela Davis, Carolina Maria de Jesus, Margaret Atwood, Chimamanda Ngozi Adichie, Clarice Lispector, Elvira Vigna, Virginia Woolf, Patti Smith são algumas das autoras escolhidas.

Haverá eventos em lojas de diversas cidades. Em São Paulo, no Shopping Center Norte, Aryane Cararo, uma das autoras de Extraordinárias, conversa com o público sobre este livro que retrata 40 mulheres que revolucionaram o Brasil. No Shopping Paulista, o tema da conversa é literatura erótica. No Shopping Iguatemi, em Campinas, Marcella Rosa autografa Guia Prático do Feminismo – Como Dialogar Com Um Machista. No Rio, no Shopping Rio Sul, será lançada a biografia de Zilda Arns escrita por Ernesto Rodrigues.

+++ Os 20 livros mais vendidos de 2017

A programação continua durante a semana. Vai ter até uma oficina de reparos residenciais para mulheres no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, no dia 9, às 19h. No dia 10, no Rio, Márcia Tiburi fala sobre seu livro mais recente Feminismo Em Comum: Para Todas, Todos e Todos.

Tudo sempre às 19h.

+++ 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro, aponta pesquisa

Entre hoje, 1º e o dia 7, os livros já estarão mais baratos. A rede faz um aquecimento e oferece descontos progressivos: 10% na compra de dois livros; 15%, de três e 20%, de quatro ou mais. Promoção também para os livros de fotografia, que ganham desconto de 25%.

Mulheres compram mais livros

Segundo Marcelo Ubríaco, em 2017, mulheres compraram 58% mais livros do que os homens. Desse universo, 43% tem entre 16 e 35 anos e 30%, entre 36 e 45. 30% das clientes da rede preferem romances estrangeiros e 25%, livros juvenis e para jovens adultos. As mulheres do Sudeste, seguidas pelas do Nordeste, são as que mais compram livros. Na sequência aparecem as das regiões Centro-oeste e Norte. De acordo com levantamento da Saraiva, elas leem 4 livros por ano e preferem comprar pelo site (54%).