São Paulo ganha nova livraria de rua: a Livraria do Brooklin

São Paulo ganha mais uma livraria de rua nesta semana. Idealizada pela jornalista e historiadora Victoria Mantoan, a Livraria do Brooklin será inaugurada oficialmente neste sábado, 6, às 13h. Ela fica num sobradinho na Rua Hollywood, 275, no bairro do Brooklin, zona sul de São Paulo, e estava em soft opening nos últimos dias.

Na fachada, o visitante poderá ver um mural da artista Pati Prado feito com base em trechos de livros indicados pela nova livreira, que vive no bairro e sentia falta de espaços como este para leitores por lá. Entre os livros que inspiraram o mural estão A Trégua, de Mario Benedetti, e Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera.

Ela não será uma livraria de best-sellers. A aposta é em um acervo cuidadosamente formado com 2 mil títulos. Na entrada, será possível conferir as indicações da equipe, além dos outros livros organizados, também, por regiões. Livros de autores africanos, asiáticos, portugueses e russos ganham destaque especial. No andar de cima ficam os livros infantis e infantojuvenis, além de obras de fantasia e de não ficção.

Haverá um café no quintal da Livraria do Brooklin, além de espaços para leitura e trabalho.

O horário de funcionamento da Livraria do Brooklin é de terça a domingo, das 11h às 20h. Ela também atenderá pelo Whatsapp e redes sociais. A Livraria do Brooklin fica na Rua Hollywood, 275 e os telefones são 11 5535-7265 ou 11 99856-8062.