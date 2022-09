Prêmio Jabuti leva escritores ao Theatro Municipal para encontros com o público

Começa na sexta-feira, 23, a série Encontro com Autores, no Salão Nobre do Theatro Municipal. Até novembro, escritores vencedores do Prêmio Jabuti se revezam em conversas com o público em dois encontros mensais. A filósofa Sueli Carneiro abre a programação, às 18h. Ela é a Personalidade Literária deste ano do Jabuti. A entrada é gratuita e os ingressos – 200 por encontro – são distribuídos uma hora antes do início, no próprio teatro.

Ignácio de Loyola Brandão, colunista do Estadão, vencedor, em 2008, do Livro do Ano do Jabuti com O Menino Que Vendia Palavras, homenageado em 2021 como Personalidade Literária da premiação e que está lançando, este mês, Deus, O Que Quer de Nós? (Global), é um dos convidados. Ele estará no Municipal no dia 6 de outubro.

Participam, ainda, entre outros, Eliane Potiguara, Amara Moira, Drauzio Varella e Mário Magalhães.

Na semana passada foi anunciada a programação da primeira edição do Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo, e Sueli Carneiro também é uma das convidadas. Veja aqui a programação do evento de outubro.

Programação dos encontros com escritores no Theatro Municipal

Sexta, 23/9

18h: As Lutas e Vitórias de Sueli Carneiro

Encontro com Sueli Carneiro com mediação de Marcos Marcionilo

Um dos nomes mais importantes da história da luta antirracista e do feminismo negro no Brasil, a filósofa, escritora e ativista Sueli Carneiro é a grande homenageada da 64ª edição do Prêmio Jabuti. Autora de livros como “Escritos de Uma Vida” e fundadora do Geledés – Instituto da Mulher Negra, Sueli repassará momentos marcantes de sua trajetória e comentará assuntos urgentes de nosso tempo na conversa que terá com o editor Marcos Marcionilo, atual curador do Prêmio Jabuti.

Quinta, 6/10

18h: Caminhos Distópicos

Encontro com Ignácio de Loyola Brandão e Felipe Castilho, mediação de Luiz Trigo

Frente ao mundo caótico, têm feito grande sucesso junto ao público histórias distópicas de diferentes matizes. Autores de gerações distintas, Ignácio de Loyola Brandão, autor de “Zero” e “Não verás país nenhum”, e Felipe Castilho, autor de “A ordem vermelha” e “Serpentário”, são referências quando o assunto é distopia na literatura brasileira. Nesse encontro sobre os caminhos que levam a um futuro sombrio, Ignácio e Felipe conversam com Luiz Trigo, integrante do Conselho Curador da 64ª edição do Prêmio Jabuti.

Quarta, 19/10

18h: Ouça Minha Voz, Leia Minha Letra

Encontro de Amara Moira, Monique Malcher e Eliane Potiguara com mediação de Bel Santos-Mayer

Experimentação da linguagem, caminhos da criação literária e ativismo se misturarão nessa conversa entre nomes de destaque na literatura brasileira contemporânea. Doutora em teoria literária, Amara Moira é autora de “E se eu fosse puta” e do recente “Neca + 20 poemas travessos”. Monique Malcher venceu o Jabuti de 2021 na categoria Contos com “Flor de gume”. Eliane Potiguara, referência na arte produzida por indígenas, assina, entre outros, “A cura da terra”. Quem mediará o papo será a educadora social e mediadora de leitura Bel Santos Mayer, integrante do Conselho Curador da 64ª edição do Prêmio Jabuti.

Sexta, 4/11

18h: A informação entre milícias e guerrilhas

Encontro com Bruno Paes Manso e Mário Magalhães, com mediação de Camile Mendrot

A informação é pilar fundamental de uma sociedade democrática. Os jornalistas Bruno Paes Manso e Mário Magalhães sabem muito bem disso. Trabalhos de fôlego, publicados em livros, já renderam aos dois troféus do Jabuti na categoria Biografia e Reportagem. Mário foi agraciado em 2013 graças a “Marighella – o guerrilheiro que incendiou o mundo”. Bruno, por sua vez, ficou com o prêmio em 2021 por conta de “A república das milícias: dos esquadrões da morte ao governo Bolsonaro”. A editora Camile Mendrot, integrante do Conselho Curador da 64ª edição do Prêmio Jabuti, mediará esse papo sobre o papel crucial do bom jornalismo.

Quarta, 9/11

18h: Uma História de Muitas Vidas

Encontro com Drauzio Varella, com mediação de Rodrigo Casarin

Drauzio Varella conquistou o respeito e a admiração do grande público ao compartilhar, numa linguagem acessível, todo seu conhecimento sobre o universo da saúde. Mas Drauzio é bem mais do que um médico amplamente reconhecido pelo didatismo. Como escritor, venceu o Jabuti de Livro do Ano na categoria Não Ficção em 2000, com “Estação Carandiru”. Por meio dos livros, também já compartilhou a sua paixão pela corrida e, agora, repassa a própria trajetória no autobiográfico “O exercício da incerteza”. Drauzio papeará com o jornalista Rodrigo Casarin, integrante do Conselho Curador da 64ª edição do Prêmio Jabuti.