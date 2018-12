Por sobrevivência, livrarias criam o movimento #Vempralivraria

Depois que editores, diante da atual crise das livrarias, iniciaram uma campanha incentivando a compra de livros, as livrarias Leitura, Cultura, da Vila, Curitiba e Saraiva, em parceria com a Associação Nacional de Livrarias (ANL), acabam de criar o movimento #Vempralivraria.

A ideia é que sejam realizadas ações nas lojas para a interação com o público, e um painel será instalado em cada um desses espaços para servir de cenário para as pessoas declarem seu amor pelos livros.

Nas redes sociais, o público vai poder aplicar em sua imagem de perfil do Facebook a hashtag #vempralivraria, que ficará disponível nas páginas proprietárias de cada empresa participante com o passo a passo de como fazer. No Instagram, as marcas vão incentivar o público a contar histórias com seus livros preferidos, autores e momentos nas livrarias, usando a hashtag.

Neste momento, a Livraria Cultura e a Livraria Saraiva estão às voltas com seus processos de recuperação judicial. É a pior crise vivida pelo mercado editorial brasileiro.