Os 20 audiolivros mais vendidos no Brasil pelo Google Play

Primeiro grande player internacional a entrar no mercado de audiolivro no Brasil, o Google Play anuncia nesta segunda-feira, 3, os 20 audiolivros mais vendidos desde sua estreia, em 24 de julho. Títulos de Sun Tzu, Augusto Cury e Ben Zruel lideram a lista.

Ainda pequeno no Brasil, esse mercado começa a ganhar relevância no exterior. Trata-se de uma nova, e mais promissora – por causa dos smartphones -, tentativa de conquistar o leitor, ou o futuro leitor.

Os 20 audiolivros mais vendidos no Google Play

1º A arte da Guerra, de Sun Tzu

2º Ansiedade – Como Enfrentar o Mal do Século, Augusto Cury

3º Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, de Ben Zruel

4º A Mente Inabalável: Como Superar as Dificuldades da Vida,de Ryuho Okawa

5° O Buda e o Executivo, de Franz Metcalf e Bj Gallagher

6º O Diário de Anne Frank, de Anne Frank

7º A Garota no Trem, de Paula Hawkins

8º O Pequeno Príncipe (Antônio Carlos Jobim, Paulo Autran e outros)

9º 21 lições para o século 21, de Yuval Noah Harari

10º O Príncipe, de Maquiavel

11º Como Convencer Alguém em 90 Segundos, de Nicholas Boothman

12º Mindset, de Carol Dweck

13º Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen R. Covey

14º Manual de Persuasão do FBI, de Jack Schafer

15º A História do Mundo Para Quem Tem Pressa, de Emma Marriott

16º Bitcoin – A Moeda na Era Digital, de Fernando Ulrich

17º Casamento Blindado – O Seu Casamento à Prova de Divórcio, de Renato Cardoso e Cristiane Cardoso

18º Mistério em Chalk Hill, de Susanne Goga

19º Homo Deus, de Yuval Noah Harari

20º Um Legado de Espiões, de John le Carré