Os 10 livros mais vendidos da Flip 2018

Autora homenageada da 16.ª Festa Literária Internacional de Paraty, Hilda Hilst foi a best-seller na Livraria da Travessa, a loja oficial da Flip 2018.

Até as 16h45 deste domingo, último dia de festa, Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão estava no topo da lista, com mais de 500 exemplares comercializados.

O livro de Hilda era seguido por O Que é o Lugar da Fala, de Djamila Ribeiro, e por O Sol na Cabeça, de Geovani Martins.

Entre os 10 best-sellers está Bráulio Bessa, que autografou no evento, mas não estava na programação oficial.

A Companhia das Letras domina a lista, com 5 títulos, os outros foram publicados por editoras variadas – uma delas, a independente Malê.

Veja a lista dos 10 livros mais vendidos da Flip

Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão, de Hilda Hilst (Companhia das Letras)

O Que é o Lugar da Fala?, de Djamila Ribeiro (Letramento

O Sol na Cabeça, de Geovani Martins (Companhia das Letras)

Canção de Ninar, de Leila Slimani (Tusquets/Planeta)

Quem Tem Medo do Feminismo Negro?, de Djamila Ribeiro (Companhia das Letras)

De Amor Tenho Vivido – 50 Poemas, de Hilda Hilst (Companhia das Letras)

Poesia Que Transforma, de Bráulio Bessa (Sextante)

Era Uma Vez Uma Mulher Que Tentou Matar o Bebê ad Vizinha, de Liudmila Petruchévskaia (Companhia das Letras)

Memórias de Porco-espinho, de Alain Mabanckou (Malê)

Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo (Todavia)