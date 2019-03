Para leitores britânicos, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, é o livro censurado mais influente da história. Eles participaram de uma enquete promovida durante a Academic Book Week, realizada na semana passada em diversas universidades britânicas, e puderam escolher entre 20 livros selecionados por livreiros especializados.

Publicada em 1859 e fruto de muitos anos de trabalho, a obra de Charles Darwin causou polêmica desde o primeiro dia – e foi banida no mesmo ano pela biblioteca do Trinity College, em Cambridge, onde Darwin estudou. Anos depois, o ensino da teoria da evolução foi proibido no Tennessee – e continuou assim até 1967. Em 1935, A Origem das Espécies foi banido da Iuguslávia e em 1937, da Grécia.

A Origem das Espécies também é considerado um dos 10 livros que mudaram o mundo.

O Sol Nasce Para Todos, de Harper Lee, e 1984, de George Orwell foram considerados vice-compeões. Na lista dos 20 livros censurados mais influentes da história, estavam, ainda, obras de autores como Toni Morrison, Maya Angelou, Franz Kafka e James Joyce.