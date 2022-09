Novo livro da autora de ‘A Hipótese do Amor’ terá tiragem inicial de 50 mil exemplares

Ali Hazelwood era ‘apenas’ uma neurocientista quando lançou seu primeiro romance, A Hipótese do Amor, e viralizou no TikTok. Os leitores brasileiros entraram na onda e o livro esgotou na pré-venda: foram vendidos 1.500 exemplares em menos de 24 horas. E então a Arqueiro anunciou a vinda de Ali para a Bienal do Livro de São Paulo. Em 10 minutos, todas as 500 senhas para ouvi-la acabaram. No estande da editora, A Hipótese do Amor foi o best-seller, com mais de 6 mil cópias vendidas. Em dois meses, segundo a editora, foram vendidos quase 80 mil exemplares do romance.

Agora, Ali Hazelwood se prepara para lançar um novo livro no Brasil: A Razão do Amor. A aposta da editora é alta e a tiragem inicial terá nada menos do que 50 mil exemplares.

Como em A Hipótese do Amor, e como na história pessoal de Ali, a protagonista de A Razão do Amor é uma mulher da área da ciência.

O livro conta a história de Bee Konigswasser, uma neuroengenheira que aceita dividir a liderança de um projeto da NASA ao lado de seu arquiinimigo Levi Ward. “E, no caminho desse projeto que pode alavancar ou acabar com suas carreiras, o amor ainda vai colocar tudo à prova”, diz a sinopse.

Italiana de nascimento, Ali Hazelwood já morou no Japão e na Alemanha e se mudou para os Estados Unidos para fazer o seu Ph.D.

A Razão do Amor está em pré-venda e vai ser lançado pela Arqueiro no dia 10 de novembro.