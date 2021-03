Marcos Marcionilo é o novo curador do Prêmio Jabuti

O editor Marcos Marcionilo, fundador da Parábola Editora, é o novo curador do Prêmio Jabuti. Ele assume a premiação, a mais tradicional do mercado editorial brasileiro, promovida pela Câmara Brasileira do Livro, depois de uma edição sem curador – Pedro Almeida, que deveria estar à frente do prêmio em 2020, renunciou após o episódio em que minimizou o coronavírus e divulgou fake news nas redes sociais.

Marcos Marciolino já participou do Jabuti em outras edições recentes. Em 2018, ele foi jurado. Em 2019 e 2020, ele fez parte do conselho curador. Formado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), ele é também autor e tradutor. Como editor, é especializado em obras nas áreas de letras, linguística e educação.

Ao seu lado na organização do prêmio, no conselho curador, estarão a poeta Ana Elisa Ribeiro, que é professora titular do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Bel Santos Mayer, educadora social e nome importante na discussão de criação de bibliotecas comunitárias e acesso à leitura; a editora Camile Mendrot, proprietária do estúdio de produção editorial Ab Aeterno; e Luiz Gonzaga Godoi Trigo, professor titular da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.

Relembre quem ganhou o Jabuti em 2020, numa edição que teve um corpo de jurados mais diverso – e essa diversidade foi refletida nas listas de finalistas e premiados.