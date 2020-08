Livro vai contar toda a história da TV em apenas 200 páginas

A História da Televisão Para Quem Tem Pressa – Do Preto e Branco ao Digital em Apenas 200 Páginas! é o título do livro que Elmo Francfort, pesquisador e autor de livros sobre a história da comunicação, vai publicar pela editora Valentina ainda este ano. Hoje, 11 de agosto, é comemorado aqui o Dia da Televisão. E, em setembro, serão celebrados os 70 anos da televisão no Brasil.

Em seu livro, Francfort vai abordar o surgimento da TV mecânica e dos primeiros experimentos televisivos bem como a inauguração da mídia no Brasil em 1950, com o criação TV Tupi. O pesquisador apresenta os detalhes da transição da TV preto e branco ao vivo para a transmissão a cores, a criação do videotape, a transposição para TVs segmentadas, na internet e na quarta tela. A inauguração de emissoras televisivas e de programas que marcaram a memória dos brasileiros também farão parte da obra, que terá um capítulo apenas sobre as novelas e algumas fotografias.

“O livro chega num momento de reinvenção da TV, por conta do isolamento social. As audiências cresceram nessa fase”, comenta o autor. Mesmo depois de décadas dedicadas à memória da TV, Elmo diz que foi um desafio escrever essa obra. “A proposta do livro é se tornar uma bússola, um guia aos amantes, profissionais e pesquisadores de TV. São 200 páginas para relembrar momentos e aguçar o interesse pelo tema.”

Elmo Francfort, gestor de Conteúdo da PRÓ-TV, do Museu do Rádio e da Televisão Brasileira, e professor na Universidade Anhembi Morumbi e na Faculdade Belas Artes, tem vários livros sobre a história da TV e de seus protagonistas. Entre eles estão Rede Manchete: Aconteceu, Virou História, Av. Paulista, 900: A História da TV Gazeta, Televisão em 3 Tempos“, Gabus Mendes: Grandes Mestres do Rádio e Televisão, Almanaque do SBT e Almanaque da TV Cultura: 50 Anos. Além disso, foi consultor da exposição Silvio Santos Vem Aí e da série Nada Será Como Antes.

Coleção Livros Para Quem Tem Pressa

A História da Televisão Para Quem Tem Pressa – Do Preto e Branco ao Digital em Apenas 200 Páginas! integra a coleção da editora Valentina dedicada a explicar grandes temas em poucas páginas. Já são 11 títulos com, segundo a editora, 800 mil exemplares vendidos.

O próximo lançamento da coleção Para Quem Tem Pressa será A História da Filosofia Para Quem Tem Pressa, de Lesley Levene, que pretende fazer um apanhado completo da origem e de atualidades sobre as principais questões e filósofos. O volume contará com um glossário com os principais conceitos filosóficos.

Outro título no prelo é A História da Moda Para Quem Tem Pressa, de João Braga, membro da Academia Brasileira de Moda.