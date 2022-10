Livro de Alice Walker que resgata personagem de ‘A Cor Púrpura’ sai em novembro

A José Olympio se prepara para lançar, na segunda quinzena de novembro, O Segredo da Alegria. Publicado por Alice Walker em 1992 e inédito no Brasil, o romance resgata personagem de A Cor Púrpura (1982) e aborda a questão da mutilação feminina.

O livro apresenta a história de vida de Tashi, heroína africana cindida entre a imposição da tradição e a felicidade de descobrir-se sujeito da própria vida.

Criada nas profundezas da África e posteriormente levada para os Estados Unidos, Tashi tinha o desejo de honrar as tradições e isso faz com que ela busque a prática da mutilação genital feminina. A escolha corajosa, no entanto, revela o início de um doloroso processo físico e psíquico que irá envolver todos aqueles tocados por sua trajetória – até mesmo Jung.

O lançamento também inaugura um novo projeto gráfico (acima) para os livros da autora. Outros títulos estão previstos para 2023.

Em fevereiro deste ano, a Alice Walker falou com o Estadão. Leia aqui.

Rogério Pereira lança livro de crônicas

O escritor e jornalista Rogério Pereira, editor do Rascunho, lança Toda Cicatriz Desaparece pela Editora Maralto em novembro. A obra reúne 40 crônicas do autor escolhidas e organizadas por Luiz Ruffato. O fio condutor da seleção é o trabalho com recordações e imagens da infância. Há dois lançamentos marcados. O primeiro será dia 17, em Curitiba. O segundo, no dia 26, na Casa PublishNews, durante a Flip.

“Como venho de uma família muito pobre e de pais semianalfabetos, a infância representa uma luta constante para tentar explicar o que sou, quem sou e como cheguei até aqui – a este ‘abismo’ perto dos 50 anos. A infância é um salto possível comigo mesmo o tempo todo”, explica Pereira na apresentação.

Este é o primeiro livro de Rogério desde Na escuridão, amanhã, romance publicado pela Cosac Naify que foi finalista do prêmio São Paulo de Literatura e menção honrosa no Prêmio Casa de Las Américas (Cuba).

Casa Gueto e as editoras independentes na Flip

Por falar nas casas da Flip, este ano 13 editoras independentes se uniram para ocupar um espaço que vai se chamar Casa Gueto – em homenagem ao escritor Rodrigo Novaes de Almeida, editor da Revista Gueto e escritor, que morreu precocemente este ano (escrevi sobre ‘Do Amor e Outras Tristezas’, dele, na coluna 1 Livro Por Semana). São elas: Reformatório, Urutau, Kotter, Patuá, Rizoma, Primata, Quase Oito, Editacuja, Bambual, MoMa, Feminas, Aboio e Mondru. A União Brasileira de Escritores, que vai conduzir dois bate-papos lá, e a Livraria NaNuvem, de Roberto Socorro, também são parceiras do projeto. Tudo isso está sendo possível por causa de uma campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria, que já arrecadou mais de R$ 35 mil (82% da meta). Ainda dá tempo de apoiar.