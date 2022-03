Livraria vende tudo: Vila da Lorena faz promoção de livro antes do fechamento da loja

A Livraria da Vila vai fechar a loja da Alameda Lorena, 1.731, no dia 10 de abril. Até lá, para acabar com o estoque e facilitar sua mudança para o novo endereço, ela faz uma grande promoção de livros e oferece desconto de até 50% (exceto em didáticos).

A livraria deixa o endereço que ocupou por quase 15 anos porque o prédio será demolido para a construção de duas torres residenciais. Ainda neste primeiro semestre, a Livraria da Vila inaugura uma nova loja no número 1.501 da Lorena.

Ela será menor – 359 m² ante os quase 800 m² da loja atual – mas isso está de acordo com o novo momento da Vila, que tem optado por ter mais lojas e lojas médias. O projeto é assinado pelo arquiteto Greg Bousquet, do escritório Architects Office SP, e, segundo o comunicado, a nova loja terá ambientes bem iluminados e com exposição do acervo de fácil acesso para os clientes.

Serão vendidos livros nacionais e importados, jogos, brinquedos e artigos de papelaria. Para as crianças, haverá um espaço de 25 m² com mobiliário lúdico e iluminação natural.

O café terá 70 m² e vai abrigar o La Guapa Empanadas Artesanais, rede de Paola Carosella.

Em expansão, a Livraria da Vila inaugurou oito lojas entre dezembro de 2020 e julho de 2021, no Shopping Eldorado, Park Shopping São Caetano, Shopping Anália Franco, Pátio Paulista, Shopping Maia, Shopping Center Norte, Shopping Morumbi e Iguatemi Campinas. Ao todo, a rede de Samuel Seibel soma 16 livrarias – 14 no estado de São Paulo e duas no Paraná.

Vila Vende Tudo

Até 10/4, na Alameda Lorena, 1.731

Nova Livraria da Vila

Ela será inaugurada em data a ser confirmada, segundo a livraria ainda neste primeiro semestre, na Alameda Lorena 1.501.