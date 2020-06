Livraria Saraiva fecha mais lojas em junho

Depois de anunciar, em maio, o fechamento de 7 lojas e deixar em suspenso o futuro de outras 12, a Livraria Saraiva faz novas movimentações.

Em recuperação judicial, e com a situação agravada pela pandemia do coronavírus, a Saraiva fecha agora outras 6 lojas, totalizando 13 fechadas entre maio e junho em São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Canoas, Brasília e Belo Horizonte.

Veja as livrarias fechadas pela Saraiva:

São Paulo

Shopping Metrô Santa Cruz (São Paulo)

Shopping Center Norte (São Paulo)

Shopping Vila Olímpia (São Paulo)

Shopping Mooca (São Paulo)

Shopping ABC (Santo André)

ParkShopping São Caetano (São Caetano do Sul)

Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor (Rio de Janeiro)

Shopping NYCC (Rio de Janeiro)

Rio Grande do Sul

Moinhos Shopping (Porto Alegre)

ParkShopping Canoas (Canoas)

Distrito Federal

Conjunto Nacional (Brasília/DF)

Pernambuco

Shopping Recife (Recife)

Minas Gerais

Shopping Diamond Mall (Belo Horizonte)

Com o fechamento dessas lojas, confirmado pela Saraiva ao Estadão, a rede tem, no momento, segundo informa, 67 lojas abertas ou temporariamente fechadas por causa do coronavírus.

Outros contratos estão em negociação e, nos bastidores, comenta-se que o total de lojas fechadas pode chegar a 20, por ora. Espera-se, também, que a rede mineira Leitura assuma algumas delas – em número de livrarias, a Leitura já é a maior do País.

Outro revés sofrido pela Saraiva este ano diz respeito ao seu estoque. A Justiça determinou que ela devolva 50% do estoque consignado de 21 editoras – são livros que estavam em suas lojas fechadas por causa do coronavírus e em seu depósito, em Cajamar. Sem esse volume, e sem crédito para novas compras, as possibilidades de venda se complicam ainda mais.