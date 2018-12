Livraria Saraiva fecha lojas no Paraná

A Livraria Saraiva, em início de processo de recuperação judicial, vai fechar suas duas livrarias do Paraná até o fim do ano. Elas ficam nos shoppings Muller e Crystal, em Curitiba.

No Shopping Muller, resta uma unidade da rede Livrarias Curitiba, forte na região Sul e que quer conquistar mais espaço em São Paulo.

Com este anúncio, a maior rede de livrarias do País vê seu número de lojas diminuir de cerca de 100 para menos de 80 em dois meses – em outubro, ela fechou 19 lojas espalhadas pelo Brasil.

A dívida reportada pela empresa é de R$ 675 milhões. No momento, ela conseguiu acordo com algumas das principais editoras, que aceitaram retomar o fornecimento de livros para abastecer as lojas para o Natal – mediante pagamento à vista.

Leia o comunicado da Saraiva

A Saraiva comunica que está em constante avaliação da operação de sua rede de lojas, considerando aberturas, reformas e fechamentos, dentro de seu plano de transformação e de manter sua operação saudável. Seguindo essa estratégia, as lojas do Shopping Crystal e Shopping Mueller, ambas em Curitiba (PR), encerram suas atividades em dezembro. A rede reforça que continua operando na região por meio de seu e-commerce.