Livraria da Vila vai reduzir loja do Shopping Pátio Higienópolis

A Livraria da Vila começa a avisar as editoras que prepara uma reestruturação de sua loja no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Inaugurada em 2011 com cerca de 800 m2, ela fecha as portas em 31 de dezembro e reabre em abril, no mesmo local, mas ocupando uma área menor – de 566 m2.

Em comunicado aos editores, ela ressaltou que, acompanhando uma nova realidade do mercado atual, já realizou dois movimentos de readequação de espaços nas lojas do Shopping Cidade Jardim e Shopping JK Iguatemi com o objetivo de melhorar os resultados nesses pontos sem perder a identidade.

“A nova loja seguirá o mesmo conceito das lojas do JK e Pamplona, com marcenaria branca, forro azul, mais visibilidade do acervo e um belo espaço infantil”, diz ainda o comunicado da empresa.

Algumas editoras já foram procuradas pela Vila para encerrarem as consignações. A livraria também quer devolver “excessos”.

Não se trata, comenta-se no mercado, de um movimento como o da Livraria Cultura, que vem fechando lojas e atrasando o pagamento dos fornecedores, e da Saraiva, que também está em atraso. Mas de uma readequação mesmo – para evitar uma crise mais severa.