Itaú vai distribuir livros para 1,8 milhão de crianças em 2018

A campanha Leia Para Uma Criança, promovida pelo Itaú Social e Itaú Unibanco, acaba de anunciar os livros escolhidos para a edição 2018 do projeto: Quero Colo!, de Stela Barbieri e Fernando Vilela, lançado pela SM, e Pedro Vira Porco-espinho, de Tatiana Tokitaka, publicado pela Jujuba.

No total, serão distribuídos 1,8 milhão de kits contendo os dois títulos. Para receber gratuitamente os livros, basta fazer o cadastro no site do projeto a partir da noite desta terça-feira, 9. Não precisa ser correntista do banco.

Também serão disponibilizados 2 mil livros em braile e letra expandida e 2 mil exemplares acessíveis para leitores com outras deficiências.

Desde 2010, o Leia Para Uma Criança já distribuiu 51 milhões de livros, de autores e editoras variadas – as obras são escolhidas por meio de edital. Em 2017, foram 1,6 milhão de kits.