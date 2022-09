Inédito de Zygmunt Bauman chega ao catálogo da Editora Unesp, que faz promoção de aniversário

Fundada em 1987 com a ideia de ser uma “casa de ideias”, a Editora Unesp está comemorando 35 anos com uma série de lançamentos, incluindo um livro inédito no Brasil de Zygmunt Bauman (1925-1917).

Entre os destaques estão Do Roraima ao Orinoco, de Theodor Koch-Grünberg, obra em três volumes que reúne narrativas da expedição empreendida pelo alemão à região Norte do Brasil e à Venezuela entre 1911 e 1913, com rica iconografia, além de três clássicos de Jean-Jacques Rousseau: Devaneios do Caminhante Solitário, Emílio ou Da Educação e Rousseau Juiz de Jean-Jacques.

E ainda: Henrique VIII, do historiador francês Georges Minois, e O Destino da Floresta, da geógrafa americana Susanna Hecht e do jornalista Alexander Cockburn.

Do britânico Terry Eagleton, a Unesp lança Sobre o Mal, em que sugere que o mal é um fenômeno real com força palpável em nosso mundo contemporâneo. De Jüngen Habermas sai, em dois volumes, Teoria da Ação Comunicativa. E do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, Hermenêutica e Ciência Social, em que ele se debruça sobre diferentes correntes interpretativas, fornecendo uma introdução à hermenêutica e uma reflexão sobre as tentativas de explicar a sociedade. Inédito no Brasil, este é o primeiro livro de Bauman no catálogo da editora acadêmica (um pouco antes de morrer, Bauman deu uma entrevista ao Estadão; veja aqui)

Livros com desconto

A partir de segunda, 19, para festejar o aniversário, a editora vai dar 35% de desconto em seus livros – exceto nos lançamentos. Vale para compra pelo site ou em sua livraria, na Praça da Sé, 108.