Histórias de ninar para crianças em tempos de coronavírus: 7 livros infantis

Uma noite dessas, meu filho acordou de madrugada e me pediu para contar uma história. Ele nunca acorda de madrugada, e quando acorda não pede nada.

Isso aconteceu depois do último fim de semana antes do seu isolamento, e tem se repetido com alguma frequência nesses quase 20 dias de quarentena.

Ele tem 3 anos e não entende o que está acontecendo. Viu um vídeo sobre o coronavírus no último dia em que foi para a escola. Reconheceu a imagem dias depois, quando abri um site de notícias. Mas não entende o que está acontecendo. Só ouve as conversas de canto. Sente a tensão no ar, e quer histórias.

Por isso resolvi contar uma história nova por dia. Eis a seguir o resumo daquela primeira semana, que parece que foi no século passado. O projeto segue, nem sempre com um livro novo porque crianças gostam de ouvir a mesma história (a do momento é Momotaro, de Lúcia Hiratsuka, que ele pede antes de dormir).

Experimentamos também as contações de história online, que estão ajudando a entreter as crianças enquanto os pais trabalham, mas, mais do que isso, estão ajudando a ocupar a mente das crianças nesse momento de mudanças abruptas, de novas rotinas, de tensão. Às vezes isso funciona, às vezes não. As crianças também se cansam da celular, do tablet, da televisão. E às vezes elas só precisam mesmo de colo, da nossa voz, de uma história.

Dia 1

O Pequeno Príncipe Preto

Eu tinha acabado de fazer uma matéria sobre esse livro para o Caderno 2 e levei o exemplar para casa na segunda-feira, 16. É a história de um principezinho que viaja pelos planetas para espalhar a semente de sua baobá e a Ubuntu.

O Pequeno Príncipe Preto

Autor: Rodrigo França

Ilustradora: Juliana Barbosa Pereira

Editora: Nova Fronteira

(32 págs.; R$ 39,90)

Dia 2

Areia na Praia

Com ilustrações lindas de Elma, o livro conta a história de uma menina que vai à praia com Areia e, contrariando o que a tia disse, soltou sua coleira para que as duas pudessem tomar um banho de mar. Mas Areia some nas dunas da praia.

Areia na Praia

Autora: Elma

Editora: Editora do Brasil

(32 págs.; R$ 50,30)

Dia 3

O Urso Rabugento

Esse livro veio na mochila na última sexta de aula. Faz parte do projeto de biblioteca circulante da escola e, como não pôde ser devolvido na segunda seguinte, vem sendo lido com uma certa frequência. É a história de um grupo de animais que tenta de tudo para agradar o urso que vive na caverna onde eles querem brincar.

O Urso Rabugento

Autor: Nick Bland

Tradução: Gilda de Aquino)

Editora: Brinque-Book

(28 págs.; R$ 42,60)

Dia 4

O Cachorro de Pano

Uma divertida e ritmada história de um garoto que não podia ter um cachorro em casa e ganhou um de pano da avó. Mas um belo dia ele some e o garoto sai pelo prédio em busca de seu bichinho. A cada andar, e a cada página, um morador se junta na tarefa. É uma história longa e que, pela repetição, pode ser uma boa opção de leitura para antes de dormir. Disponível também em e-book.

O Cachorro de Pano

Autor: Tiago de Melo Andrade

Ilustradora: Alexa Castelblanco

Editora: Melhoramentos

(56 págs.; R$ 51; R$ 24,90 o e-book)

Dia 5

Narizinho Arrebitado

Este foi o primeiro livro de Monteiro Lobato adaptado por Mauricio de Sousa e Regina Zilberman depois que sua obra entrou em domínio público. Narizinho Arrebitado marca o encontro da Turma da Mônica com os personagens do Sítio do Picapau amarelo. Deu tilt no pequeno, que estranhou que Narizinho era a Magali.

Narizinho Arrebitado

Autores: Monteiro Lobato, Mauricio de Sousa e Regina Zilberman

Editora: Girassol

(64 págs.; R$ 34,90)

Dia 6

Onde Está a Banda The Beatles?

Na linha de Onde Está o Wally?, esse livro traz os integrantes dos Beatles misturados a outros personagens em cenas que remetem a músicas como Yellow Submarine. O livro, sem história, garante uns bons minutos de diversão. Para pais que preferem o Elvis, também tem essa opção.

Onde Está a Banda The Beatles?

Editora: Ciranda Cultural

(24 págs.; R$ 29,90)

Dia 7

A Hora da História com Teo

Esse não é um livro exatamente novo aqui em casa, mas é simbólico que ele tenha sido desenterrado da estante. Teo adora histórias e o livro fala exatamente disso: da importância de contar e ouvir histórias e do poder da imaginação.

A Hora da História com Teo

Autora: Sophie Hann

Tradução: Gilda de Aquino

Editora: Brinque-Book

(8 págs.; R$ 33)