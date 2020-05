FTD lança livros em parceria com a plataforma Dentro da História

A FTD Educação fez uma parceria com a startup Dentro da História e lança, na próxima semana, três livros dentro da plataforma que propõe que o leitor seja o protagonista das obras. São eles: Agora Eu Sou, de Januária Cristina Alves, Que Confusão! Perdi Meu Bicho de Estimação, de Tino Freitas, e Uma Amizade Assustadora, de Maria Amália Camargo.

Inaugurada há três anos, a plataforma brasileira permite a criação de um avatar com características físicas da criança, que será o personagem da história. Após a conclusão do processo de criação, o livro é impresso e enviado para os leitores. Dentro da História já soma 400 mil exemplares vendidos e se prepara para expandir os negócios no segundo semestre para os Estados Unidos e Canadá, com livros em inglês e espanhol. Hoje, é possível personalizar livros de histórias clássicas e de personagens como Luna, Turma da Mônica, Hello Kitty e muitos outros.

A parceria com a FTD está dentro do projeto de originais da plataforma e mira, também, a sala de aula – agora, online.

“Trata-se de uma coleção que propõe uma maneira inovadora de o leitor se relacionar com a leitura: o próprio leitor cria seu avatar para participar da narrativa. Todo o processo pode ser mediado pela professora. Inclusive, criamos um material pedagógico que auxilia no momento desta mediação. Para este momento de isolamento social, a coleção mantém as suas características principais. Com a alteração de que, alunos e professores não precisam estar no mesmo espaço físico. Isso, porém, não modifica as experiências mútuas – a professora ainda tem acesso ao dashboard da sala de aula e avalia a interação do aluno com a ferramenta. Assim, o material serve como alternativa perfeita para professores trabalharem à distância com os seus alunos, pois toda a interação já estava prevista no ambiente digital, desde o início do projeto”, explica Isabel Lopes Coelho, gerente editorial de Projetos Especiais e Literatura/Paradidáticos da FTD Educação.

Sobre os livros

Em Agora eu Sou, de Januária Cristina Alves, a criança visita o camarim de um teatro e ao vestir as fantasias se transforma, em sua imaginação, em diversas profissões divertidas, como astronauta, bombeira, cozinheira, fazendeira e muitas outras.

No livro Uma Amizade Assustadora, de Maria Amália Camargo, a criança precisará enfrentar o medo que tem do “monstro do quintal”, o cacto, quando um dos seus brinquedos favoritas vai parar no pé da criatura mais temida do quintal.

Já em Que Confusão! Perdi meu Bicho de Estimação, de Tino Freitas, o leitor vai para a praia com os pais e durante o longo caminho, para passar o tempo, inventa uma brincadeira com seus brinquedos e sua iguana de estimação.