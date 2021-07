Filho de Lucinda Riley, morta aos 55, vai escrever último livro da série best-seller ‘As Sete Irmãs’

Lucinda Riley, que morreu aos 55 anos, vítima de um câncer, no dia 12 de junho, deixou orientações para seu filho encerrar a sua série best-seller As Sete Irmãs. O anúncio foi feito pela equipe da escritora irlandesa, que é publicada no Brasil pela Arqueiro.

Pouco antes da publicação de A Irmã Desaparecida (a versão em português será lançada dia 17 de agosto), Lucinda Riley anunciou o oitavo e último livro da série As Sete Irmãs, prometendo responder à questão central da história: Quem é Pa Salt? Antes de sua morte, Lucinda conseguiu escrever várias passagens importantes e fez anotações detalhadas sobre a história. Ela expressou ainda um claro desejo de que seu filho mais velho, Harry, concluísse a série se o pior acontecesse.

Atlas – A História de Pa Salt será publicado em todo o mundo em 2023, coescrito por Harry Whittaker. Lucinda e Harry já tinham trabalhado juntos na série infantil Os Anjos da Guarda.

De Lucinda Riley, a Arqueiro também lança, em novembro, um livro infatil.

A escritora vendeu 15 milhões de exemplares de seus livros internacionalmente.