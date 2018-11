Feira do Livro da USP terá mais editoras em 2018 e descontos de 50% a 90%

Mais de 180 editoras vão participar da 20.ª Festa do Livro da USP – em 2017, a lista ficou em 171 expositores. E, pela primeira vez, o evento será realizada também no sábado.

A feira da USP será nos dias 28, 29 e 30 de novembro, das 9h às 21h, e no dia 1.º, das 9h às 19h, na Av. Prof. Mello Moraes, Travessa C, Cidade Universitária.

Os livros estarão com descontos mínimos de 50%, condição para a editora poder participar, mas em alguns estandes costuma ser possível encontrar obras com descontos maiores, de até 90% – ainda mais neste momento em que as editoras, sem receber da Livraria Cultura e da Saraiva, precisam fazer caixa para minimizar o impacto da crise. As editoras também são obrigadas a levar livros novos e títulos de seu catálogo ativo.

Além das universitárias e acadêmicas, participam Companhia das Letras, Zahar, Global, HarperCollins, Rádio Londres, Pulo do Gato, Callis, Iluminuras, Todavia, Hedra, Lote 42 e muitas outras. Vai ser uma espécie de Bienal do Livro mais diversificada, porque as pequenas editoras têm condição de participar, num espaço reduzido e desconto garantido.

Veja a lista das editoras participantes da 20.ª Festa do Livro da USP

Alameda

Alaúde

Aleph

Aletria

Almedina

Altamira

Annablume

Arché

Arte & Letra

Ateliê

Attie

Autêntica (Grupo)

Autonomia Literária

Autores Associados

Balão

Bambolê

Bamboozinho

Barbatana

Bazar do Tempo

Bei

Bem-Te-Vi

Berlendis

Biruta/Gaivota

Blucher

Boitempo

Boreal

Brinque-Book/Escarlate

Callis

Capivara

Carochinha

Casa de Letras/Cereja

Cassol

Cengage

Ciências Revolucionárias

Ciranda Cultural

Cobogó

Com-Arte

Companhia das Letras (Grupo)

Consequência

Contexto

Contracorrente

Contraponto

Cortez

DCL

Depto. Filosofia da USP

Draco

DSOP

Dublinense/Não Editora

Duna Dueto

É Realizações

Edipro

Editora 34

Editora FGV

Editora UEPG

Editora UFMG

Editora UFPR

Editora UFRJ

Editora UFSC

Editora UnB

Editora Unesp

Editora Unicamp

Editora Unifesp

Eduem

Edufba

Edusp

Elefante

Elementar/Canguru

Empíreo

Escrituras

Escuta

Estação Liberdade

Évora

Expressão Popular

Faro

Filoczar

Fiocruz

Fondo de Cultura Económica

Gente

Geração

GG

Girassol

Giz

Global/Gaia/Gaudi/Nova Aguilar

Globo

Grua

HarperCollins

Hedra

Hucitec

Humanitas (FFLCH-USP)

Ideias & Letras

IEA-USP

Iluminuras

Imesp

Instituto Moreira Salles

Intermeios

Intermezzo/Imaginário

J.J. Carol

JBC

Jujuba

Kapulana

L&PM

Lephe-USP

Lexikon

Leya/Casa da Palavra

LiteraRUA

Lote 42

Loyola

MAE-USP

Manole

Marsupial

Martin Claret

Martins Fontes (Martins)

Martins Fontes (WMF)

Masp

Master Books

Mauad

Mino

Metalivros

Monolito

Morro Branco

Mundaréu

Musa

Nós

Nova Alexandria/Claridade

nVersos

Odysseus

Oficina de Textos

Os Menores Livros do Mundo

Ouro Sobre Azul

ÔZé

Palas Athena

Pallas

Panda Books

Papagaio

Papirus

Parábola

Paulinas

Paulus

Pé da Letra

Peirópolis

Peixoto Neto

Pensamento (Grupo)

Perspectiva

Piaget

Pinakotheke

Pipoca & Nanquim

Planeta

Publifolha/Três Estrelas

Pulo do Gato

Quatro Cantos

Rádio Londres

Record (Grupo)

Reformatório

Relicário

Revan

Revista USP

Rio Book’s

Romano Guerra

Scientiae Studia

Senac

Sesc

Sesi-SP/Senai-SP

Solaris

Summus (Grupo)

Sundermann

Telos

Terceiro Nome

Terra Virgem

Todavia

Ubu

Universo dos Livros

Valentina

Veneta

Vergara & Riba

Versal

Via Lettera

Via Verita

Viajante do Tempo

Vozes

Zahar

Zarabatana

Zouk

