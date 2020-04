Editora libera download de ‘O Cadete e o Capitão’, sobre Bolsonaro, no fim de semana

A editora Todavia está disponibilizando, para download gratuito, o e-book O Cadete e o Capitão, livro de Luiz Maklouf Carvalho sobre a trajetória de Jair Bolsonaro no quartel, o abandono da carreira militar e o ingresso na vida política.

O livro pode ser encontrado nas plataformas Amazon Kindle, Apple Books, Google Play e Kobo até as 23h59 de domingo, dia 26. E depois, até o dia 3 de maio, ele pode ser comprado pelo valor promocional de R$ 20.

Publicado em 2019, o livro registra o mergulho de Maklouf em mais de 700 páginas do processo que absolveu Bolsonaro por ter planejado explodir bombas em quartéis do Rio e nos 31 arquivos com as gravações inéditas da sessão de julgamento, revelando como a decisão dos ministros do Superior Tribunal Militar contrariou os laudos grafotécnicos existentes da principal prova do caso: as análises de quem seria o autor de um croqui sobre como fazer e onde colocar uma bomba, como contou Marcelo Godoy na reportagem Tribunal militar absolveu Bolsonaro contra a prova, afirma livro, publicada em 26 de julho de 2019 pelo Estado.